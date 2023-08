Fotografia de María Chivite @ Eduardo Sanz / Europa Press

La candidata socialista María Chivite revalida el càrrec en ser investida aquest dimarts presidenta de Navarra, a la segona jornada del ple celebrat al Parlament , en rebre el suport de PSN, Geroa Bai, Amb Tu Navarra i l'abstenció d'EH Bildu , cosa que li ha donat la majoria simple necessària a la segona votació per a la seva investidura.

La votació ha tingut lloc dimarts festiu a les 17.20 hores al saló de plens del Legislatiu navarrès i ha estat secreta novament. Cadascun dels representants de la Cambra ha dipositat el seu vot, després de ser cridats per ordre alfabètic.

Després que dilluns a la primera votació Chivite no arribés a la majoria absoluta, passades 24 hores els parlamentaris d'EH Bildu s'han abstingut, tal com estava previst, per possibilitar la investidura de María Chivite. UPN, PPN i Vox han mantingut el vot en contra de la candidata socialista. Així, Chivite ha sumat 21 suports, ha rebut 20 vots en contra i ha tingut 9 abstencions.

La líder del PSN renova així quatre anys més a la Presidència de Navarra després d'haver acordat un programa de legislatura amb Geroa Bai i Contigo Navarra, una negociació que s'ha allargat fins al 7 d'agost passat després de les diferències mostrades entre Geroa Bai i PSN.

Chivite presidirà un Govern de coalició que estarà format per 13 departaments, vuit per al PSN, quatre per a Geroa Bai i un per a Contigo. El Govern no tindrà majoria al Parlament de Navarra, com la legislatura passada, ja que suma 21 dels 50 escons del Legislatiu.