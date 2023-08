Fotografia dels líders de les diferents formacions @EP

Pels partits polítics, les eleccions són molt més que governar. Un bon resultat, independentment de la victòria o derrota, és clau per a la supervivència de qualsevol partit. Tots els partits, en major o menor mesura, depenen majoritàriament dels ingressos econòmics a través del funcionament ordinari , ingressos públics, calculats segons els teus resultats electorals.

Això vol dir que com més paperetes i més vots rebi un partit polític, més diners rebrà. És per això que sempre un bon resultat sol anar associat a una posterior despesa molt elevada, mentre que per contra, trobem ETS en plantilles com les de Podem , anunciades el 23 de juliol.

Segons una gràfica elaborada per Cinco Días, el partit amb més ingressos, tant d'origen públic com privat és el PSOE . Els socialistes són el grup amb més ingressos per quotes d?afiliats amb 10,21 milions d?euros. A més, l'ajuda pública rebuda és d'un 67,83% , mentre que els ingressos privats representen un 32,17% .

Destaca els alts ingressos del Partit Socialista amb 80,43 milions , molt lluny de la resta de formacions polítiques: PP (37,34M), Vox (15,53%) i Sumar (19,79).

En segon lloc, el PP disposa d'un 82,55% de finançament públic, fet que implica que la seva injecció privada és de 14,45% . Les seves subvencions per funcionament, en espera de les noves dades amb les eleccions ja realitzades, és de 13,63 milions .

El partit de Santiago Abascal és el que menys ingressa del “big four” amb 15,53 milions , dels quals 63,61% són ajudes públiques, deixant un 36,39% al sector privat . Per quota d'afiliats, ingressa més de cinc milions, cosa que proporcionalment el converteix en la formació amb més aportació per afiliat.

Finalment, Sumar ingressa 19,79 milions , dels quals 83,79% són diners públics, cosa que implica que un 16,21 és del sector privat. L?aportació dels afiliats és de 3,18 milions.

Per tant, l'alta dependència dels partits de les subvencions establertes arran de les eleccions fa que els comicis electorals siguin una autèntica lluita per la supervivència.