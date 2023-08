Fotografia d'arxiu de Puigdemont

L'expresident de la Generalitat i eurodiputat, Carles Puigdemont , ha demanat "fets comprovables abans de comprometre cap vot" , tant per a la investidura com per a la Mesa del Congrés.

"No podem avançar nacionalment a base de promeses formulades per qui sempre les incompleix" ha dit en un tuit aquest dimecres recollit per Europa Press .

Ha assenyalat que la posició de Junts no ha canviat malgrat les pressions existents: “No tenim cap confiança en els partits polítics espanyols, tota precaució és poca i les promeses no ens escalfen ni refreden”.

Puigdemont ha sostingut que aquesta desconfiança "basada en fets reals" no desapareixerà per un acord, i que un desacord no farà que aquesta desconfiança sigui més profunda.

Dijous a primera hora se celebrarà una reunió executiva de Junts que decidirà la direcció dels vots dels set diputats del partit.