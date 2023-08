EuropaPress 3771495 expresident generalitat quim torra acte presentacio informe grup treball

El Tribunal Suprem (TS) ha inadmès a tràmit el recurs de cassació que va presentar l'expresident de la Generalitat Quim Torra perquè considera que l' Audiència Nacional (AN) "ha aportat dades objectives, no mers indicis", que evidencien que no va ser víctima de un "espionatge polític" per part del Govern espanyol a través del Centre Nacional d'Intel·ligència (CNI) , tal com va al·legar el líder independentista.

Torra insistia que havia estat víctima d'"intervenció, escolta, sostracció, recopilació, tractament, ús, difusió i/o emmagatzematge d'informació i comunicacions per part del Govern d'Espanya i l'Administració General de l'Estat". I recalcava que aquestes accions eren imputables a la directora del CNI.

L'expresident va anar primer davant l' Audiència Nacional , que va desestimar el seu primer recurs al considerar que "no existia expedient administratiu ni actuacions del Ministeri de Defensa ni al CNI" que confirmessin la versió de Torra i permetessin l'actuació de l'òrgan judicial. Així doncs, l'AN va inadmetre el recurs en descartar la "hipòtesi d'escoltes del CNI i obtenció d'informació mitjançant intervenció de telèfons mòbils corporatius" .

Davant aquesta decisió, Torra va decidir portar el cas davant el Suprem: va al·legar que els casos d'"espionatge polític" per part del Govern es comptaven "per desenes" i que l'alt tribunal no havia analitzat fins ara les actuacions d'espionatge o vulneració de drets fonamentals des de l'òptica del Tribunal Europeu de Drets Humans (TEDH).

ACUSACIÓ "HORFANA DE TOTA PROVA"

A la interlocutòria, a la qual ha tingut accés Europa Press , els magistrats del Suprem han desestimat els arguments del dirigent al considerar que es presenten "de manera abstracta sense desplegar argumentació concreta". En aquest sentit, han recalcat que "el plantejament" de Torra "no té relació amb les raons exposades en la resolució" de l'Audiència Nacional.

En concret, la Sala Contenciosa Administrativa ha conclòs que l'afirmació de l'expresident que va ser espiat pel CNI "estava òrfena de tota prova, fins i tot indiciària". I ha assegurat que la decisió de l'Audiència Nacional d'inadmetre el recurs s'ajusta al dret a un procés just i equitatiu recollit al Conveni Europeu de Drets Humans, alhora que ha incidit que aquesta resolució va ser "especialment motivada", fins al extrem que Torra no va al·legar davant el Suprem que la decisió de l'AN fos "arbitrària o immotivada".

A la resolució, de la qual ha estat ponent el magistrat Antonio Fonseca-Herrero, el Suprem ha acordat imposar les costes processals a Torra "fins al límit de 2.000 euros per tots els conceptes, més IVA si escau".