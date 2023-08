La líder de Sumar, Yolanda Díaz, ha assegurat que negocia al “màxim nivell” amb Junts per aconseguir un acord per a la Mesa del Congrés, del qual és optimista, i emmarca l'últim missatge de l'expresident de la Generalitat Carles Puigdemont, que demanava” fets comprovables" per comprometre els vots de la seva formació, a la "lògica" de l'últim període de les negociacions.