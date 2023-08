El secretari general del PSOE i president del Govern d'Espanya, Pedro Sánchez, intervé durant un acte de campanya al Recinte Firal, el 24 de maig del 2023, a Gijón, Astúries

El PSOE no vol sorpreses a la votació de la Mesa del Congrés d'aquest dijous. I ha advertit a través dels seus negociadors els seus socis polítics que si no li donen el control del Congrés hi haurà repetició electoral. "Sense Congrés, no hi ha investidura", els han dit de manera contundent, segons revelen fonts coneixedores d'aquests contactes.

El PSOE juga fort davant el temor que el PP acabi controlant el Congrés, a més del Senat . La indefinició pública de Carles Puigdemont fa dubtar del resultat perquè el sentit del vot dels 7 diputats de Junts és una incògnita. I el fet que l'elecció dels membres de la mesa sigui secreta i en urna és territori abonat per a sorpreses. Per això, el PSOE ha deixat ben clar als seus aliats que la Mesa d'investidura són una única negociació .

El PP , tot i això, confia en les seves opcions per controlar la Mesa del Congrés si Junts decideix abstenir-se. És una possibilitat que ningú no s'atreveix a descartar i que no es coneixerà fins dijous mateix.

Una majoria conservadora a la Mesa donaria al PP el control de les dues Cambres i convertiria Feijóo en el candidat favorit per anar a la investidura a proposta del Rei encara que no tingui aspecte de prosperar

El PSOE ha anunciat aquest dimarts que proposarà Francina Armengol per a la presidència de la Cambra baixa. Alberto Núñez Feijóo maneja una llista de candidates i presentarà Javier Arenas per a la presidència del Senat , on els populars tenen majoria absoluta.

El PSOE està disposat a cedir un lloc a la Mesa del Congrés als seus socis polítics, però no la presidència a més ha manifestat la seva intenció de permetre l'ús del català o l'èuscar a la Cambra. Una modificació que s'abordarà en aquesta comissió.