Mínguez, en una sessió del Congrés. Foto: Europa Press

El secretari general del PSOE, Pedro Sánchez, ha situat la diputada del PSC per Lleida i membre de l'Executiva Federal del partit, Montse Mínguez, com a número 2 del Grup Socialista al Congrés per a la XV Legislatura.

Mínguez substituirà en el càrrec la presidenta del PSOE de Madrid, Isaura Leal , que serà la candidata dels socialistes per aconseguir una de les quatre secretaries de la Mesa del Congrés. De la seva banda, el sevillà Alfonso Rodríguez Gómez de Celis, serà proposat per continuar com a vicepresident de la Cambra, segons han precisat a Europa Press fonts socialistes.

L'elegida per Lleida, que és secretària de Treball, Economia Social i Treball Autònom de l'Executiva Federal del PSOE, és llicenciada en Administració, Direcció d'Empreses i té escó des de l'abril del 2019.

En la legislatura que acaba ha estat portaveu a la Comissió de Pressupostos i secretària segona de la Comissió d'Afers Econòmics i Transformació Digital.