Pisarello (dreta) en un acte al costat de Díaz. Foto: Europa Press

Sumar proposarà com a vicepresidenta de la Mesa del Congrés la diputada per Cadis, Esther Gil , que s'estrena a l'hemicicle, i tornarà a postular el dirigent d'En Comú Podem, Gerardo Pisarello , com un dels secretaris de l'òrgan de govern de la càmera.

Així ho ha indicat el seu líder i vicepresidenta segona en funcions, Yolanda Díaz , durant una reunió aquest dimecres del nou grup parlamentari, de cara a la votació que se celebrarà a partir de demà. Díaz ha manifestat que espera que dijous 17 d'agost les "coses surtin bé" per al bloc progressista i pugui tenir majoria per aconseguir aquests llocs a la taula, a costa del resultat de la votació que és a urna i secret.

La líder de Sumar ha apuntat que Gil, que va concórrer com a independent i vinculada a la quota de Sumar, és la persona escollida per tenir una de les vicepresidències i també aprofitaran l'"experiència" de Pisarello en aquest òrgan.

A la legislatura passada el grup parlamentari d' Unidas Podemos va obtenir fins a tres llocs a la Mesa del Congrés , encara que se n'esperaven dos: la vicepresidència tercera (que va ser per a l'exdiputada Gloria Elizo, de Podem i després va quedar fora de les llistes) i dos llocs de secretaris: el mateix Pisarello i el diputat Javier Sánchez Serna, un dels coportaveus del partit morat, que ha reeditat escó.