Ledifici del Congrés. Foto: Europa Press

Aquest dijous 17 d'agost és el dia 1 de la 15a Legislatura; a partir de les 10 del matí es constitueixen el Congrés dels Diputats i el Senat, les dues cambres de funcionament del poder executiu espanyol.

En el cas del Congrés, una vegada que els 350 diputats, que han anat recollint els seus escons els darrers dies i setmanes, hagin ocupant els seus escons a l'hemicicle, entrarà en acció la Mesa d'Edat, que com és habitual està presidida pel parlamentari de més edat i completada pels dos diputats més joves. Un dels objectius principals és dirigir l'elecció del president del Congrés i dels altres membres de la mesa.

Les parades de la Mesa s'estableixen per votació de la Cambra amb un sistema que afavoreix la distribució entre els grups parlamentaris. Els diputats voten almenys tres vegades: per triar el president o presidenta, els 4 vicepresidents i els 4 secretaris.

EL SISTEMA DE VOTACIÓ

Els integrants de la Mesa es trien a través d'una votació confidencial que s'efectua a la primera sessió posterior a la formació de la cambra. A diferència d'altres sufragis, cadascun dels 350 voten de manera secreta.

La primera posició que es tria és la presidència. Cada elector anota el nom dun parlamentari en un paper i lintrodueix en una urna. El candidat o candidata que aconsegueixi obtenir la majoria absoluta (més del 50% dels vots), assumeix la presidència, encara que aquest escenari sembla tremendament complicat .

En cas que cap postulant arribi a la quantitat necessària de vots, es repetirà el procés d'elecció fins que es determini un guanyador per majoria simple.

LES DONES FAVORITES PER PRESIDIR EL CONGRÉS

Tot i que no és oficial, el PSOE aposta per l'expresidenta balear, Francina Armengol , després de conèixer-se, fa setmanes, la renúncia de Meritxell Batet . Un altre nom que s'hauria considerat com a candidats a aquest lloc per part dels socialistes seria el ministre de Cultura en funcions, Miquel Iceta.

Per part del Partit Popular es va mantenir una postura molt més discreta, tot i que dimecres 16 d'agost a última hora, la formació va optar per Cuca Gamarra. Carmen Navarro i Esteban González Pons havien estat les altres opcions que havia estudiat la formació liderada per Alberto Núñez Feijóo.

Opcions que semblen una mica més complexes que es facin realitat són la que va proposar, dies enrere, Coalición Canaria, apuntant a la possibilitat que alguna formació nacionalista ocupés aquesta important posició, assenyalant, a més, directament el Partit Nacionalista Basc (PNB).

Des de 1975, Torcuato Fernández-Miranda, Fernando Álvarez de Miranda, Landelino Lavilla Alsina, Gregori Peces-Barba, Fèlix Pons, Federico Trillo, Lluïsa Fernanda Rudi, Manuel Marí, José Bono, Jesús Posada, Patxi López, Ana Pastor i Meritxell Batet han ocupat la presidència.

QUINES FUNCIONS TÉ LA TAULA DEL CONGRÉS?

Aquest organisme exerceix un paper fonamental en la gestió interna del govern i l'organització de les tasques parlamentàries. La seva responsabilitat abasta supervisar l'adhesió al Reglament del Congrés, determinar la composició dels partits a la cambra baixa, també coneguts com a grups parlamentaris, i coordinar la planificació de l'agenda legislativa.

A més, la Mesa té l'autoritat per agilitzar o endarrerir la consideració de certes propostes i assumeix un paper de mediació en situacions conflictives dins de les Corts. En síntesi, la Mesa exerceix una influència significativa a l'escenari polític i exerceix un paper clau en el funcionament del sistema legislatiu.

EL SENAT, UN ESCENARI DIFERENT

En canvi, la 15a Legislatura del Senat planteja, sobre el paper, un escenari diferent. El Partit Popular es prepara per fer valer una majoria absoluta de fins a 143 senadors que li permetran aconseguir la Presidència de la cambra, controlar la Mesa i, per tant, condicionar la tramitació de les lleis que arribin del Congrés, podent dilatar-les, modificar-les i fins i tot vetar-les.

La sessió començarà a les 10 del matí i seguirà l'ordre del dia habitual: obertura, organització d'una taula d'edat, votacions per triar la nova Mesa i presa de possessió dels senadors, cosa que genera polèmica per la fórmula que utilitzen alguns per jurar o prometre el càrrec.

En aquesta primera decisió, els populars faran valer la majoria absoluta per quedar-se amb la Presidència del Senat, encara que de moment es desconeix el nom que proposaran per a la votació.