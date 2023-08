Armengol, en una imatge de fitxer. Foto: Europa Press

No caldrà la segona volta. Francina Armengol ha estat escollida presidenta del Congrés dels Diputats amb 178 vots a favor, després d'assolir el PSOE, en les negociacions prèvies, els vots necessaris.

A banda dels diputats socialistes, la candidatura d'Armengol ha rebut els suports dels 31 de Sumar, 7 d'Esquerra Republicana, 7 de Junts per Catalunya, 6 de Bildu, 5 del PNB i un del BNG.

L'expresidenta balear es converteix, així, en la primera presidenta de la cambra que no forma part de la formació política més votada a les eleccions generals.

Per la seva banda, la candidata del Partit Popular, Cuca Gamarra, ha obtingut 129 suports, mentre que a la primera votació, els diputats de Vox s'han decantat pel seu candidat, Ignacio Gil Lázaro, després de saber que la formació d'Alberto Núñez Feijóo cediran un lloc a la Mesa.

Així doncs, encara que no ha estat habitual en les darreres legislatures, el PSOE aconsegueix assegurar-se aquest càrrec a la primera volta de les votacions.

LA POLÍTICA I LA FARMÀCIA, A LA SANG

Francina (Inca, 1971) és filla de Jaume Armengol, farmacèutic de professió i exalcalde d'aquest municipi balar. Va voler seguir la saga familiar i va estudiar Farmàcia i Dret i va treballar a l'empresa familiar fins al 1999.

Militant socialista des de la seva etapa universitària, entre el 1997 i el 2000 va ser vicesecretaria general de la Federació Socialista de Mallorca i secretaria de la Dona del Partit Socialista de les Illes Balears, càrrecs que va compatibilitzar amb el de regidora a l'ajuntament del seu poble.



Després de passar pel Consell Insular de Mallorca, va ser la portaveu de la formació al Parlament, on va començar a consolidar-se com una ferma opositora al govern del PP, liderat per José Ramón Bauzà.

El juliol del 2015 va assumir la presidència de les Balears després del pacte amb Podem i Més per Mallorca, càrrec que no abandonaria fins al 19 de juny passat.