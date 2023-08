La Princesa d'Astúries ha dit que comença aquest dijous, 17 d'agost, la seva formació militar "amb moltes ganes" i una "mica de nervis", segons ha comentat als mitjans de comunicació en un posat que ha realitzat amb els seus pares, els Reis, Don Felipe i donya Letizia, i amb la Infanta Sofia només arribar a l'Acadèmia General Militar de Saragossa.

La Princesa d'Astúries s'acomiada de la seva mare la Reina Letizia, a l'arribada a l'Acadèmia General Militar de Saragossa, amb motiu del seu ingrés per fer la seva formació castrense, després d'haver-ho fet del seu pare, el Rei Felip VI, i la seva germana . - Marcs Cebrián - Europa Press

Comença així un intens any de formació en aquest centre de l'Exèrcit de Terra, que conclourà el mes de juliol de 2024, amb el seu nomenament com a Dama Alférez Cadete, i li donarà pas a una nova etapa de formació militar, en aquest cas, a l'Armada.

La Princesa Leonor farà tres anys de formació castrense, que el prepararan, després del seu pas per les acadèmies de l'Exèrcit de Terra, de l'Aire i l'Armada, per convertir-se en un futur, un cop sigui reina, a la capitana general de les Forces Armades, conforme dicta la Constitució.

Els Reis i les seves filles han viatjat fins a la Base Aèria de Saragossa amb avió i des d'allà s'han trasllat amb cotxe fins a l'AGM. Han accedit per l'entrada principal i, tot just baixar dels vehicles, després de ser saludats pel director del centre, el general de Brigada Manuel Pérez López, han fet una posició davant dels nombrosos mitjans de comunicació allà congregats.

Després de saludar la premsa, Leonor ha contestat molt somrient, a preguntes dels periodistes, que arribava "amb moltes ganes" i un "poc de nervis". El Rei Felip ha postil·lat: “Una mica de nervis cal tenir”.

Una mica més tard, novament en resposta a la premsa, el Rei ha reconegut que ha donat nombrosos consells a la seva filla, li ha dit que estigui "atenta" i es deixi aconsellar, sobretot, per la resta de companys.

Felip VI ha rememorat el seu primer dia a l'AGM, on ell també es va formar, fa 38 anys i ha manifestat: "Tots guardem molt bons records d'aquell dia, lògicament, i veure Leonor viure'l també és emocionant; li donem tot el nostre ànim perquè els primers dies, que seran durs, els vagi superant amb ganes, amb paciència, amb esforç”. El seu pare, el Rei Joan Carles I, també va estudiar aquí.

REBUTS PEL DIRECTOR DE L'AGM



Ses Majestats els Reis, Don Felipe i Doña Letizia, juntament amb les seves filles han estat rebuts, només baixar-se dels cotxes, passades les 12.00 hores, pel director de l'AGM, que ha saludat la Família Reial al complet. Després, han entrat a la zona de direcció del centre.

El Rei hi ha anat vestit amb l'uniforme d'estiu i de diari de l'Exèrcit de Terra. La Reina Letizia ha lluït un vestit de jaqueta de lli, color sorra, i manoletines d'un to similar. Tant la Princesa Leonor, com la Infanta Sofia vestien texans i esportives de color blanc, l'hereva amb una camisa blava i la germana amb una brusa estampada de Zara que ha vestit amb anterioritat.

A la sortida, cap a les 12.15 hores, també acompanyats per Manuel Pérez López, la Família Reial s'ha dirigit a la zona on la princesa havia de fer la filiació per a l'ingrés a l'acadèmia.

Elionor ha caminat de la mà amb la seva mare, si bé s'ha separat un moment de la família per agafar la maleta i la bossa. Després, s'han tornat a ajuntar i han arribat fins a la zona on la princesa d'Astúries s'havia de separar als pares i germana.

Allí, tots ells, han efectuat un últim lloc per a la premsa. A continuació, hi ha hagut abraçades, petons, emoció, afecte i afecte cap a Leonor, que se n'ha anat amb la maleta a la mà, acompanyada de personal de l'AGM, cap a la zona dels camps esportius a l'aire lliure del centre, on hi ha fet la filiació.

Els seus nous companys, al fons, ja feien el recorregut per les instal·lacions, a qui poc després s'ha unit l'hereva per continuar amb l'agenda prevista per als nous alumnes aquest dia.

Per part seva, els Reis i la seva filla Sofia, que s'han quedat observant, des de la distància, com es registrava, s'han acomiadat de la premsa i han acudit a la zona on s'havien congregat la resta de les famílies per veure els seus fills ja dins del centre militar. S'han sentit aplaudiments i '¡Visca el Rei!', quan han saludat els qui eren a la primera fila, per, després, marxar als seus vehicles.

TRES ANYS DE FORMACIÓ MILITAR



Amb emoció, somriures i nervis ha començat Leonor la primera jornada en aquest centre de formació castrense. Us esperen tres anys d'estudi i instrucció. L'hereva del tron rebrà una formació militar preparada expressament per a ella.

Els cinc anys d'estudis habituals s'han condensat en tres, i, després del seu pas per Saragossa, el segon any continuarà amb la formació militar a l'Escola Naval de Marín, a Pontevedra, on s'embarcarà al vaixell escola Juan Sebastián Elcano, i el tercer any estudiarà a l'Acadèmia General de l'Aire i l'Espai a San Javier (Múrcia).

A l'AGM, realitzarà un pla especial d'estudis, que inclourà un programa d'Instrucció i Ensinistrament militar, matèries generalistes i altres de la que serà la seva especialitat fonamental, la Infanteria, que seran impartides per professors de l'AGM. Completaran la formació els idiomes, orientats a la terminologia tècnica pròpia de les Forces Armades i, concretament de l'Exèrcit de Terra.

En aquesta primera jornada, Leonor coneixerà la seva secció i amb qui compartirà la camareta, a més de les instal·lacions de l'AGM, encara que la Princesa d'Astúries ja va tenir oportunitat de visitar-les el 7 de juliol passat, quan va acompanyar els Reis a l'acte de lliurament de despatxos reals i nomenaments de nous oficials de l'Exèrcit de Terra i de la Guàrdia Civil.

Entre els nous espais que formaran part del dia a dia de la princesa hi ha el saló d'actes, les aules, les camaretes, que ella compartirà amb companyes, zona de menjador, casino per a cadets --espai d'oci, amb zona de bar--, i instal·lacions esportives.

PROMOCIÓ



La Princesa d'Astúries s'integra aquest dijous a una nova promoció de cavallers i dames cadets, futurs oficials de l'Exèrcit de Terra, la Guàrdia Civil i els Cossos Comuns de les Forces Armades. En concret, s'incorporen 612 alumnes als diferents cossos i especialitats, dels quals 140 són dones.

A partir d'ara, l'hereva del tron començarà, juntament amb els seus companys, un procés formatiu que s'iniciarà amb una fase de dues setmanes d'acollida, orientació i adaptació, seguida de dues més de formació militar bàsica.

En el cas de la Princesa Leonor, després de la seva jura de bandera, que tindrà lloc el 7 d'octubre, al Pati d'Armes de l'AGM, s'integrarà al segon curs.

EL DIA A DIA



L´horari habitual dels alumnes de l´AGM és, a les 6.30 hores, el toc de diana. A continuació, esmorzar. Les classes comencen a les 7.45 hores, incloent-hi formació teòrica i formació física. A partir de les 14:00 hores, s'obre el menjador. Té un sistema d'autoservei, amb menú únic per a tothom, que consisteix en un primer i segon plats i diverses postres per triar.

A les tardes, els alumnes tenen activitats i hores d'estudi i també disposen de temps lliure. El sopar comença a les 20.00 hores, hi ha control nocturn a les 22.30 hores i toc de silenci a les 23.00 hores, encara que es pot estudiar a la nit, ja sigui a les habitacions oa les aules.

Un cop han fet la jura de bandera, els alumnes poden sortir a les tardes de l'AGM, encara que habitualment no ho fan perquè el programa acadèmic és intens i prioritari. Els caps de setmana també teniu un horari de sortida.