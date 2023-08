La líder de Sumar, Yolanda Díaz, ha avançat que des d'avui mateix es posa a treballar per a la conformació del Govern de coalició i ha llançat el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo , que sigui conscient de la seva "minoria absoluta" al Congrés i reflexions sobre si persisteix a aspirar a la investidura, una vegada que el PSOE i la seva formació han aconseguit una àmplia majoria per a la Mesa del Congrés.

La líder de Sumar, Yolanda Díaz, compareix després de conèixer els resultats de la jornada electoral dels comicis generals, a Espacio Larra, el 23 de juliol del 2023, a Madrid (Espanya).

"Vinc dient aquests dies que el lideratge del senyor Feijóo s'apaga i avui està més apagat que mai. La Cambra ha parlat i democràticament ha dit amb números que està més sol que mai, que està en absoluta minoria el PP. Per tant entenc que aquesta decisió l'ha de prendre el senyor Feijóo", ha apuntat als mitjans de comunicació preguntada sobre si el president del PP s'ha de postular o no per a la investidura.

Durant la seva compareixença davant la premsa després de la Constitució del Congrés, Díaz ha mostrat la seva "satisfacció" i "orgull" pel resultat de la votació per confeccionar l'òrgan de govern de la cambra, que confirma que el país avança d'acord amb el que s'ha votat a les eleccions del 23J. És a dir, a favor de la plurinacionalitat, la diversitat, la continuïtat del govern progressista i l'acord entre les forces polítiques que pertanyen a aquest bloc.

En aquest sentit i després de felicitar la socialista Francina Armengol com a nova presidenta del Cogrés, Díaz ha celebrat el suport brindat per les forces nacionalistes i es "fa un pas endavant" en l'ús de les llengües cooficials en institucions com el Congrés, que és una de les mesures defensades per Sumar.

NEGOCIAR AMB ELS GRUPS LA INVESTIDURA



També ha subratllat que Sumar es posa a treballar amb "discreció" i "audàcia" en el contingut per reeditar un Govern de coalició, que avanci en les mesures ja iniciades a l'anterior legislatura, i negociarà amb totes les forces "democràtiques i progressistes" per tirar endavant la investidura.

Alhora, Díaz ha assegurat que "han de negociar amb tothom", en al·lusió a Junts, i que tenen la mateixa legitimitat que el PP per demanar-li el vot a aquesta formació o al PNB, sobretot quan ha quedat demostrat que els populars "està més sol que mai" i no té aliats.

"Avui assistim a una crisi d'una envergadura tremenda a les files de les dretes", ha sentenciat una vegada que el PP i Vox han dividit els seus vots durant la votació de la Mesa del Congrés.

DIÀLEG I DESJUDICIALITZACIÓ DAVANT DEL CONFLICTE CATALÀ



Després i en línia amb el que va manifestar ahir a la primera reunió del grup parlamentari de Sumar, la vicepresidenta segona en funcions ha expressat el seu compromís de resoldre el conflicte a Catalunya al qual "mai no s'hauria d'haver arribat" amb "diàleg" i "desjudicialització" ", matèries en què ja es va avançar a la legislatura.

Respecte a l'amnistia que reclamen forces com Junts, Díaz ha reiterat que hi ha juristes que determinen la seva "legalitat" i "constitucionalitat" i ha remarcat que a "democràcia" les lleis prosperen quan es compta amb els vots "suficients".

Finalment, ha remarcat que els problemes polítics s'arreglen amb "política" i el "llenguatge del diàleg", reafirmant la intenció d'aplicar-lo per abordar la qüestió territorial.