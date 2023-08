La nova presidenta del Congrés, la socialista Francina Armelgol, cobrarà un total de 15.317,49 euros bruts al mes pel seu càrrec, mentre que els quatre vicepresidents de la Mesa percebran 8.394,36 mensuals cadascun i el sou dels secretaris oscil·larà entre els 7.851,94 que se n'embutxacaran tres i els 6.802,08 que corresponen a la secretària segona, Isaura Leal, a qui en ser diputada per Madrid li toca una indemnització menor per a les despeses que origini la seva activitat a la capital.

La presidenta del Congrés, Francina Armengol.

Tots els diputats elegits el 23 de juliol passat rebran una assignació constitucional de 3.126,89 euros al mes, amb 14 pagues. A aquesta quantitat cal afegir les indemnitzacions i complements corresponents en funció de la seva circumscripció i de les seves responsabilitats a la Cambra.

Així, els 313 que han estat elegits per circumscripcions diferents de Madrid hauran de sumar al seu 'sou base' 2.008,61 euros més al mes en concepte d'indemnització, una xifra que es queda en 958,75 per als 37 parlamentaris 'madrilenys' . Per aquestes indemnitzacions no es tributa a Hisenda.

MÉS DE 10.000 EUROS A PLUSES



La quantitat més alta correspon a Armengol que a la seva assignació constitucional ia la seva indemnització sumarà els complements següents: 3.421,04 euros per ser membre de la Mesa, 3.714,99 euros per a despeses de representació i 3.045,96 euros més per a despeses de lliure disposició . Tot això arriba a un total de 15.317,49 euros bruts al mes.

Del seu costat els quatre vicepresidents de la Cambra --el socialista Alfonso Rodríguez Gómez de Celis, els populars José Antonio Bermúdez de Castro i Marta González, i la diputada de Sumar Esther Gil-- cobraran un total de 8.394,36 euros mensuals , ja inclosos tots els seus complements i indemnitzacions.

El sou mensual que percebran els secretaris Gerardo Pisarello (En Comú), Guillermo Mariscal i Carmen (PP) pujarà a un total de 7.851,94 euros al mes, mentre que la diputada per Madrid Isaura Leal (PSOE) rebrà 6.802,08 euros.

Els nous amos dels escons del Congrés cobraran el primer sou a finals d'agost. Però en aquesta primera nòmina s'hi inclourà a més la part proporcional del sou corresponent als dies que hi ha entre el 24 i el 31 de juliol.