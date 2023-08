La presidenta del Congrés, Francina Armengol, acudirà aquest divendres al Palau de la Moncloa per informar el cap de l'Estat de la constitució de la Cambra i que així Felip VI pugui organitzar la ronda de consultes amb els partits per sondejar la seva posició respecte a la investidura del proper president del Govern.

Segons han precisat fonts de la institució, la tercera autoritat de l'Estat serà rebuda pel Rei a les 10.30 del matí i després tornarà al Congrés per celebrar la primera reunió de la Mesa escollida aquest dijous.

A priori, la ronda del consultes del Rei es presenta diferent de totes les anteriors ja que, per primera vegada en els darrers anys, hi ha dos candidats que aspiren a demanar la confiança del Parlament: Alberto Núñez Feijóo, com a guanyador de les eleccions del 23 de juliol i Pedro Sánchez, que es veu capaç de teixir aliances i sumar prou vots per superar la votació.

L'article 99 de la Constitució estableix que, "després de cada renovació del Congrés dels Diputats, el Rei, amb la consulta prèvia amb els representants designats pels grups polítics amb representació parlamentària, ia través del president del Congrés, proposarà un candidat a la Presidència del Govern".

La Carta Magna no determina que hagi de ser candidat el guanyador de les eleccions, simplement relata que serà investit president qui aconsegueixi la confiança del Congrés, sigui en una primera votació amb majoria absoluta o en una segona amb més vots a favor que en contra.

EL CONGRÉS TRIA, PERÒ EL REI PROPOSA

Per tant, és el Congrés qui elegeix el nou president del Govern, però és el Rei qui decideix qui se sotmetrà al debat d'investidura. Fins ara, la decisió era senzilla i hi havia un únic candidat sobre la taula, el més votat als comicis, i una altra cosa és que després la seva candidatura prosperés o no en la votació del Congrés.

Només una vegada, el gener del 2016, el guanyador de les eleccions va comunicar al cap de l'Estat que renunciava a ser candidat en considerar que no tenia prou vots: Mariano Rajoy. Això va obligar Felip VI a organitzar una segona ronda de consultes i acabar donant l'oportunitat a qui va quedar segon, Pedro Sánchez, que no va aconseguir ser investit.

En aquesta ocasió, tant el guanyador dels comicis, Alberto Núñez Feijóo, com el que assegura tenir opcions de superar la votació d?investidura, Pedro Sánchez, s?han mostrat disposats públicament a assumir l?encàrrec de sotmetre?s al debat d?investidura.

Des del PP reivindiquen que Feijóo va ser el guanyador dels comicis del 23 de juliol passat i que ja té assegurat el vot de 171 diputats (PP, Vox i UPN) amb opció de sumar també la de Coalició Canària.

Segons subratllen, tenen un avantatge de 50 escons sobre el PSOE, ja que no tots els partits de la coalició Sumar dóna per fet el seu suport al candidat socialista i encara menys els independentistes d'ERC i Junts, ni els nacionalistes del PNB i el BNG, partits que insisteixen a negar-se a donar "xecs en blanc".