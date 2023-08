Matute, en una intervenció al Congreso. Foto: Europa Press

El diputat d'EH Bildu, Oskar Matute, ha assegurat que l'acord de dijous 17 per a la conformació de la Mesa del Congrés dels Diputats és un pas "en la bona direcció" per a una eventual investidura de Pedro Sánchez com a president del Govern , encara que ha advertit que ara és l'Executiu en funcions el que ha de ser "audaç" per aconseguir nous acords que permetin fer realitat aquesta possibilitat.

Matute també ha manifestat, en una entrevista a Onda Vasca , que el president del PP, Alberto Núñez Feijóo, sembla "una mica tocat" després de la derrota de la seva candidata a presidir la Mesa del Congrés, i ha destacat que "darrere de cada pas en fals" de l'actual líder del Partit Popular, "apareix sempre l'ombra" d'Isabel Díaz Ayuso "com la seva substituta natural i com la persona que ambiciona ser-hi".

A més, ha admès que l'acord aconseguit entre PSOE, Sumar i diverses formacions nacionalistes al voltant de la conformació de la Taula de la Cambra Baixa "era un pas i una condició necessària" per a un pacte posterior que permeti reeditar un govern del Partit Socialista i la coalició progressista.

"NO ÉS SUFICIENT"

En tot cas, ha subratllat que l'entesa aconseguida respecte a l'òrgan de govern del Congrés "no és suficient" per donar per feta una nova investidura de Sánchez i la continuïtat de l'actual Executiu.

A l'entrevista ha reconegut que si no s'hagués aconseguit l'acord "era difícil, per no dir impossible, pensar que se'n poguessin donar altres" pactes posteriors, atès que "no sembla que es poguessin donar unes condicions mínimes d'estabilitat per poder iniciar una acció de govern".

Tot i això, ha advertit que "a partir d'aquí, queda encara el que és realment complicat"; és a dir, assolir un acord que permeti conformar un govern de PSOE i Sumar amb el suport de "forces tan heterogènies com les que estan cridades a concórrer perquè els números donin".