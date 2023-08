El president de la Generalitat, Pere Aragonès, ha desvinculat l' acord de la Mesa del Congrés que va fer presidenta la socialista Francina Armengol d'una hipotètica investidura de Pedro Sánchez , per a la qual preveu "negociacions complexes".

"L'acord d'ahir és un acord estrictament de la Mesa, ara comencen les negociacions per a la investidura, que seran complexes i llargues", ha dit aquest divendres 18 d'agost a la visita a la seu de la Creu Roja a Sabadell (Vallès Occidental).

Per Aragonès, el pacte sobre la Mesa del Congrés "permet avançar en qüestions com l'ús del català, els drets i les llibertats, i el final de la repressió", i ha dit que de cara a les negociacions per a la investidura seguiran defensant que es resolgueu el conflicte polític amb l'Estat.