Foto: Europa Press

El vicepresident primer del Senat, Javier Maroto , del PP, ha negat que al partit s'hagi plantejat celebrar un congrés en els propers mesos per reforçar internament el seu líder, Alberto Núñez Feijóo , davant la dificultat de ser president del Govern després de les generals . "En cap cas", ha sentenciat.

Ha estat així de contundent qüestionat per les informacions que apunten que Feijóo va reunir dijous passat 17 dirigents del partit a la seu de Gènova per traslladar-los malestar perquè no sabia que Vox no recolzaria la popular Cuca Gamarra per ser presidenta del Congrés .

"En cap cas s'ha parlat d'un congrés ordinari o un congrés extraordinari Partit Popular per als propers mesos. Assumpte tancat, aquest tema no es va tractar, és mentida", ha assegurat Maroto en una entrevista a Onda Cero, si bé ha reconegut que no va participar en la reunió perquè va estar al Senat fins a la nit.

Maroto ha expressat que el suposat debat sobre congressos "no té cap sentit en aquest moment", ja que l'equip del president treballa "molt unit" ia Feijóo "li agrada escoltar" per "analitzar conjuntament i prendre decisions i explicar-les".

Segons la seva opinió, la notícia seria que no hi hagués reunions i ha indicat que n'hi ha "cada dia" per analitzar qüestions sobre el partit i les que afecten el país.