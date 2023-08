Arxiu - L'expresident de la Generalitat de Catalunya Carles Puigdemont

El diputat de Junts Isidre Gavín ha advertit aquest divendres que la seva formació no té una decisió presa sobre la possible investidura de Pedro Sánchez com a president del Govern, i per això s'ha remès a una amnistia per als dirigents independentistes que passa per una negociació amb el expresident català Carles Puigdemont.

"Nosaltres hem posat damunt la taula durant la campanya i també ara tota una sèrie de temes que per a nosaltres són importantíssims, que acabi la repressió i l'amnistia", ha assenyalat en una entrevista a Cope.

Gavín ha confirmat que la decisió que adoptin no la comunicaran al Rei a la ronda de consultes que s'inicia dilluns i ha diferenciat la negociació per a la presidència de la Mesa del Congrés amb la investidura, ja que sobre això últim "no en tenen una decisió presa". "Si algun candidat creu que necessita o vol els nostres vots, caldrà dialogar amb els nostres representants, començant pel president Puigdemont, i establir en quines qüestions hi pot haver acord", ha indicat.

El representant de Junts s'ha remès al seu programa electoral i, segons ha dit, "en allò que és necessari per a Catalunya". "El procés per a nosaltres és diferent: qui vulgui ser president del Govern i cregui que pot necessitar els nostres vots o els pugui voler, s'ha de posar en contactes amb nosaltres per negociar quines condicions o quins assumptes es poden incorporar", ha afirmat.

El diputat de Junts ha advocat, com va passar amb la negociació que va permetre que la presidència del Congrés recaigui a la socialista Francina Armengol, a mantenir el "criteri de discreció i prudència perquè no es donin declaracions i contradeclaracions que no ajudin per res a arribar als acords". "Prudència total i absoluta", ha emfatitzat.

ARAGONÈS PREVEU NEGOCIACIONS COMPLEXES

Alhora, el president de la Generalitat, Pere Aragonés , ha desvinculat l'acord de la Mesa del Congrés --que va fer presidenta la socialista Francina Armengol-- de la investidura, per a la qual preveu negociacions "complexes".

"L'acord d'ahir és un acord estrictament de la Mesa, ara comencen les negociacions per a la investidura, que seran complexes i llargues", ha dit en declaracions als periodistes aquest divendres a la visita a la seu de la Creu Roja a Sabadell ( Barcelona).

Per Aragonés , el pacte sobre la Mesa del Congrés "permet avançar en qüestions com l'ús del català, els drets i les llibertats, i el final de la repressió" , i ha dit que de cara a les negociacions per a la investidura seguiran defensant que es resolgueu el conflicte polític amb l'Estat.

Així, el president veu "positiu" l'acord, que va donar la Presidència de la Mesa al PSOE amb majoria absoluta a primera votació gràcies als suports de Sumar, ERC, Junts, Bildu, PNB i BNG.

Alhora, preguntat per si confia en els compromisos en què vol treballar Armengol, com garantir l'ús del català, l'euskera i el gallec a la Cambra Baixa, ha afirmat que no ha de tenir "cap dubte que es complirà" .