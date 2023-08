Fotografia de Borrell @Europa Press

L'alt representant de la UE per a Assumptes Exteriors i Política de Seguretat, Josep Borrell, ha lamentat la "paradoxa" que la formació de Govern "depengui d'algú que diu i repeteix que la governabilitat d'Espanya li importa un carall" , ia qui , en canvi, "només li importa la solució, a la seva manera, és clar, del conflicte entre Espanya i Catalunya".

"Al meu entendre hi ha un conflicte entre catalans, perquè Catalunya no és monolítica. Els resultats electorals ho han demostrat" , afirma l'exministre d'Afers Estrangers espanyol en una entrevista concedida a 'El País' i recollida per Europa Press .

Borrell ha defensat que una democràcia parlamentària "exigeix pactes" i que aquests pactes "requereixen cessions i compromisos" , en referència a les negociacions d'investidura entre PSOE i els nacionalistes després de les eleccions del 23 de juliol

CREAR ESTRUCTURES "A COP DE CONJUNTURES"

Tot i això, ha apuntat que el problema és crear estructures "a cop de conjuntures" . "Hem anat creant estructures d'Estat per resoldre conjuntures parlamentàries. Hauríem de concebre l'Estat que volem i com han de funcionar les institucions abans d'haver de cedir a la pressió del moment. I de vegades fent de la necessitat virtut", ha afirmat.

A l'entrevista, Borrell ha afirmat que les passades eleccions del 23 de juliol han estat un "parteagües" en l'ascens "aparentment imparable de la dreta extrema" i de la tendència que les "dretes clàssiques i extremes" governin en coalició, de de manera que ha qualificat Espanya de "contraexemple" davant de les dinàmiques d'altres països.

SÁNCHEZ HA DONAT EXPLICACIONS

Preguntat per si al Govern de Pedro Sánchez li ha faltat pedagogia per explicar les cessions, Borrell ha sostingut que el president en funcions ha hagut de fer front a situacions "molt difícils" , però que, tot i això, ha aconseguit resultats positius com la " desinflamació" del conflicte a Catalunya.

"Recordem que el 2017 hi va haver riscos reals de fragmentació de l'Estat. I comparem-ho amb la situació actual, amb el PSC ahir proscrit i avui superant en vots els tres partits independentistes junts", ha ressaltat Borrell.

Sobre la falta d'explicació dels indults a independentistes i les reformes dels delictes de sedició i malversació, Borrell ha assenyalat que el mateix Sánchez es va adonar que calia explicar-se "més i millor" . "Això va ser el que va fer immediatament després de convocar eleccions", ha postil·lat.

Així, considera que les seves explicacions "deuen haver fet efecte" perquè el PSOE va obtenir un resultat en les eleccions millor del previst per les enquestes electorals.

"Espanya, com Europa, és plural i diversa, però per a mi existeixen com a entitats polítiques. Altres, en nom d'aquesta diversitat, neguen la seva existència. Crec que Espanya i Europa s'enfronten al mateix repte", conclou.

Borrell ha recordat que des que el PSOE va perdre la majoria absoluta el 1993, els governs que ho han necessitat "han hagut de ser investits gràcies als partits nacionalistes perifèrics". "El PP va criticar la cessió del 15% de l'IRPF ia la legislatura següent va haver de cedir el 30%", referint-se així al pacte d'investidura entre CiU i PP el 1996.