Afirma que el Reglament de la Cambra Baixa "no impedeix prendre aquesta iniciativa". EP

La presidenta del Congrés, Francina Armengol, ha assegurat que el primer que farà per impulsar l'acord sobre l'ús del català, el gallec i l'èuscar a la Cambra Baixa és una ronda amb els grups parlamentaris "a la recerca d'un acord ampli normatiu; després, la tècnica".

Al preguntar-li en una entrevista a 'La Vanguardia' recollida aquest diumenge per Europa Press si aquest acord compta amb suport jurídic, ha respost que el Reglament del Congrés "no impedeix prendre aquesta iniciativa".

Sobre si creu que en uns mesos serà més fàcil parlar en català al Congrés que en alguns àmbits de les Balears i la Comunitat Valenciana al voltant de les propostes que Vox planteja als governs del PP, ha dit que espera que això no passi: “ Seria molt trist".

Ha demanat "una reflexió serena" sobre l'ús de les llengües cooficials del territori al Congrés perquè creu que són patrimoni del poble espanyol, segons les paraules.

"Espanya és un país d'una diversitat meravellosa", ha afegit, i ha considerat que la Cambra Baixa ha de ser, segons ella, l'expressió d'aquesta Espanya real, que és una Espanya plural i diversa.

AUGURA "GRANS AVANÇOS"



Armengol ha augurat que aquesta nova legislatura serà de "grans avenços", i ha afirmat textualment que farà el possible perquè el procés d'investidura discorri el més ràpidament possible.

En preguntar-li sobre si és presidenta de la Cambra Baixa per ajudar a destensar les relacions del candidat del PSOE i president en funcions, Pedro Sánchez, amb l'expresident de la Generalitat Carles Puigdemont, ha respost que "fa temps" que no parla amb ell, però que hi van col·laborar quan ella era presidenta del govern Balear i ell de Catalunya.