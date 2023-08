Els vicepresidents i secretaris també tenen assignacions específiques pel seu càrrec i complements. EP

El nou president del Senat, Pedro Rollán, percebrà un total de 12.685,89 euros bruts al mes pel càrrec --177.602 euros a l'any--, mentre que els dos vicepresidents, Javier Maroto i Guillermo Fernández Vara, cobraran 9.674 euros mensuals per realitzar el seu exercici --135.449 euros a l'any--. El sou dels quatre secretaris oscil·larà entre els 8.058 i els 9.094 euros mensuals.

Després de ser elegits dijous passat, els membres de la nova Mesa del Senat començaran a cobrar aquest sou, que es desglossa per l'assignació idèntica per a tots els senadors i els complements pel càrrec que ocupen, a més de les indemnitzacions per viatges i dietes.

En concret, tots els senadors elegits el 23J i designats per les comunitats cobren una assignació idèntica al mes, que puja als 3.173,83 euros al mes, que es percep en catorze pagues i està sotmesa al règim general de retenció i tributació fiscal.

A més, el president del Senat, Pedro Rollán, suma una assignació de 3.472,07 euros mensuals i un complement de 5.068,51 euros al mes, també en 14 pagues i amb el mateix sistema de retenció i tributació.

Se sumen també els 971,48 euros que percep per fer front a les despeses que li origina l'activitat de la Cambra, com ara desplaçament o dietes. En ser elegit per la Comunitat de Madrid, aquesta quantitat és menor que la resta de senadors, encara que aquests diners estan exempts de tributació en qualsevol cas.

EL SOU DE MAROT I VARA



Dijous passat també van ser elegits vicepresidents del Senat el fins ara portaveu del PP al Senat, Javier Maroto, i l'expresident de la Junta d'Extremadura i dirigent socialista, Guillermo Fernández Vara.

En tots dos casos, cobraran un total de 9.674,99 euros mensuals, en catorze pagues i amb aquestes retribucions, cosa que farà que a l'any percebin un total de 135.449 euros bruts per l'exercici de les seves funcions com a vicepresidents.

A més de l'assignació base per a tots els senadors, Maroto i Vara tindran dos complements com a vicepresidents de 1.366,77 i 3.097,32 euros al mes. A això cal sumar-hi els 2.037,07 euros mensuals per pertànyer a circumscripcions diferents de Madrid.

I pel que fa als quatre secretaris, el sou mensual que percebran Eva Ortiz (PP), María Ángeles Luna (PSOE) i Francisco Fajardo (PSOE) pujarà a un total de 9.094 euros al mes, mentre que la senadora madrilenya María del Mar Blanco (PP) rebrà 8.058 euros mensuals.