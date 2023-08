El portaveu dels nacionalistes bascos, Aitor Esteban. Foto: Europa Press

El portaveu del PNB al Congrés dels Diputats, Aitor Esteban, ha insistit que el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, no té possibilitat de ser investit president perquè "no hi ha via" perquè els jeltzales el recolzin, però ha advertit que a la investidura del secretari general del PSOE, Pedro Sánchez, li queda "molt rodatge" .

"No hem començat ni tan sols a parlar-hi", ha assegurat. En entrevistes concedides a Onda Basca ia la Cadena SER , Esteban, que aquest dilluns 21 d'agost a la tarda es reunirà amb Felip VI dins la ronda de contactes que el rei realitza de cara a proposar un candidat per a la investidura, ha considerat que aquestes reunions del monarca són “una mica precipitades”.

"De veritat no hi ha hagut unes converses mínimes per poder discutir i preparar la investidura. Per tant, poca cosa se li pot dir en aquests moments, més enllà del que ell segurament haurà deduït pels mitjans de comunicació", ha indicat.

A parer seu, per tenir "un coneixement més profund d'on es podria arribar, de com està la situació i si hi hauria possibilitats reals d'una investidura d'algú, potser hauria d'esperar i fer una altra nova ronda".

"És evident que no té possibilitats de tirar endavant la candidatura de Feijóo . Ara bé, l'altra candidatura, la de Sánchez, encara necessita molt de rodatge per poder dir que està en una situació d'anar endavant amb la investidura, de manera que aconsegueixi els vots necessaris. Acabem d'estar parlant de la taula, però de la investidura encara no se n'ha parlat i, per tant, cal més temps ”, ha reiterat.