Torra, en un acte recent. Foto: Europa Press

L'expresident de la Generalitat Quim Torra ha afirmat que si el també expresident Carles Puigdemont fos detingut aquest dilluns 21 d'agost a l'acte que la Universitat Catalana d'Estiu (UCE) celebra al sud de França, “això faria saltar pels aires totes les negociacions" de Junts per Catalunya i ERC amb el PSOE per a la investidura.

En una entrevista concedida a Catalunya Ràdio ha assenyalat que "un cert risc sí que corre" Puigdemont, respecte a una possible detenció en cas que el jutge instructor de l'1-O, Pablo Llarena, reactivés l'euroordre contra l'expresident.

Sobre la negociació de Junts amb el PSOE per investir el president en funcions i candidat a la Presidència, Pedro Sánchez, ha sostingut que per a ell, l' amnistia i el dret a la determinació són "innegociables" i que, si el PSOE no n'acceptés una de les dues, entén que caldria votar que no, en les paraules.

"El que és evident és que aquest país va celebrar un referèndum d'autodeterminació l'1-O que va declarar la independència al Parlament, i això són fets", ha subratllat.

També ha advertit que la "negociació dura" seran els fets i no els noms respecte a una Llei d'Amnistia, la qual a parer seu ha de ser molt precisa ja que no afectaria només polítics en primera línia, sinó molts ciutadans anònims .