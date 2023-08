El president de la Generalitat, Pere Aragonès , i els expresidents Carles Puigdemont, Quim Torra, José Montilla i Jordi Pujol s'han reunit aquest dilluns a Codalet (França) en un acte d'homenatge a Pau Casals amb motiu del 50è aniversari de la seva mort, organitzat per la Universitat Catalana d'Estiu (UCE).

(ID) El president d'Ateneu Barcelonès, Jordi Casassas; els expresidents José Montilla i Quim Torra; el president de la Generalitat, Pere Aragonès; els expresidents de la Generalitat Carles Puigdemont i Jordi Pujol i l'abat de Montserrat, Manel Gasch - Glòria Sánchez - Europa Press

Els presidents han arribat a l'abadia de Sant Miquel de Cuixà per separat i han estat rebuts per la comunitat eclesiàstica i per centenars d'assistents a l'acte, que han proclamat consignes independentistes en arribar.

Durant l'acte, els presidents han intervingut per ordre cronològic del mandat i després de la intervenció del professor d'Història de la Música a la Universitat de Barcelona (UB), Jaume Carbonell, i l'abat de Montserrat, Manel Gasch.

En els seus discursos, el públic ha aplaudit i cridat 'independència' i, en el cas de Montilla, han xiulat i retret el discurs quan parlava de "diàleg i pactes", en referència al suport de partits independentistes a la investidura del govern de Pedro Sánchez.

En honor a Pau Casals, l'acte ha acabat amb la sardana 'Sant Martí del Canigó' de l'autor català i posteriorment ha sonat 'Els Segadors', amb els assistents drets.

En acabar l'esdeveniment, els presidents han xerrat allunyats de la premsa, a excepció de Jordi Pujol, que ha estat assegut i ha sortit acompanyat per la família.

Els polítics han sortit de l'abadia de Sant Miquel de Cuixà aclamats pels assistents, que també han aplaudit la presidenta de Junts, Laura Borràs, també assistent a l'acte.

PRIMER ACTE DE PUIGDEMONT



És el primer acte oficial de Puigdemont a França des que la Justícia europea retirés la immunitat a l'expresident de la Generalitat.

El jutge instructor del 'procés', Pablo Llarena, pot tornar a activar les euroordres en qualsevol moment, però ha dit que no resoldrà fins que el Tribunal de Justícia de la Unió Europea (TJUE) es pronunciï sobre les eventuals mesures cautelars.