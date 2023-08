La Fiscalia s'ha mostrat a favor que es dugui a terme un nou escrutini general a la província de Madrid per "la revisió de tots els vots nuls" de les eleccions generals del 23 de juliol passat, tal com ha demanat el PSOE, perquè "és susceptible d'afectar el resultat electoral".

En un escrit presentat aquest dilluns davant el Tribunal Suprem, el Ministeri Públic ha assegurat que veu "acceptable" la petició dels socialistes atès que considera que "arribats a aquest punt, el que s'imposa és afirmar la primacia que té la recerca de la veritat material, el coneixement de la qual ha de prevaldre sobre altres consideracions".

Arxiu - Façana del Tribunal Suprem, a 31 de maig de 2023, a Madrid

El fiscal Ricardo González Cerrón ha estimat pertinent que es declari la nul·litat de l'acord de la Junta Electoral Central (JEC) i de la Junta Electoral Provincial de Madrid "respecte de l'escó adjudicat com a número 16 del PP i en la persona de Carlos García Adanero" . Segons ha recalcat, no hi ha cap precepte a la Llei Orgànica de Règim Electoral General (LOREG) que prohibeixi expressament sol·licitar la revisió dels sufragis afectats de nul·litat.

A 10 folis, el fiscal ha insistit que "resulta raonable" revisar els vots nuls a Madrid davant "l'estret marge de vots amb què s'ha produït l'assignació de l'últim escó a la circumscripció electoral".

En aquest sentit, ha recordat que "es té a la vista l´existència d´uns 30.241 vots nuls --30.827 al´acta de proclamació-- i la distància en l´assignació de l´últim escó adjudicat es xifra en uns 1.340 vots". Així, ha incidit que "aquests últims no representen un nivell excessiu que permeti afirmar, amb raonable marge de seguretat, que aquesta xifra en cap cas no s'assolirà".

A L'ESPERA DEL PP, VOX I SUMAR



La Fiscalia s'ha pronunciat després que la setmana passada el Suprem li donés un termini de 4 dies per presentar les al·legacions sobre la petició del PSOE. La Sala de Vacances va fixar aquest termini després de rebre el recurs presentat pels socialistes contra la decisió de la Junta Electoral Central de rebutjar la petició de revisar tots els vots nuls a la província de Madrid.

El PSOE va acudir al Suprem amb la intenció que es revertís aquesta decisió perquè, al seu parer, la proclamació com a diputat electe del dirigent del PP Carlos García Adanero havia "retallat" la possibilitat de proclamar el socialista Javier Rodríguez Palacios, número 11 a les llistes de Madrid.

Els magistrats van traslladar les parts --entre les quals també destaquen els diputats del PP Carlos García Adanero i José Antonio Martínez Páramo-- del recurs del PSOE, així com de l'informe de la Junta Electoral Provincial de Madrid i de l'expedient administratiu.

Fonts jurídiques consultades per aquesta agència de notícies han precisat que els socialistes havien presentat dos recursos per la via del Contenciós Administratiu: un relatiu a la tramitació de la LOREG i un altre per la via de drets fonamentals. De moment, l'alt tribunal n'ha tramitat un, el primer.

ELS ARGUMENTS DEL PSOE



En aquest recurs, el PSOE va impugnar l?acord que va dictar la JEC el 8 d?agost passat pel qual es va acordar la proclamació d?electes al Congrés per la circumscripció de Madrid. Els socialistes van considerar que la Junta havia fet una interpretació errònia de la llei electoral.

Segons va recalcar en el seu escrit, "el dret a la revisió de tots els vots nuls consignats a les actes d'escrutini es va reconèixer mitjançant la doctrina del Tribunal Constitucional, establerta a la seva Sentència 159/2015, de 14 de juliol". Així doncs, ha defensat que la seva sol·licitud de revisió no ha estat extemporània perquè "és durant l'escrutini general quan s'han de fer aquestes peticions".

El PSOE va insistir que "el dret a la revisió dels vots nuls, amb la seva regulació als articles 105 i 108 de la LOREG i conforme a la doctrina constitucional, s'ha d'interpretar de manera favorable al dret i, és per això, que no cal restringir-lo".

"Aquí hi ha una única forma clara de conèixer què ofereixen els més de 30.000 vots nuls de la circumscripció de Madrid: revisar-los", va defensar la formació, alhora que va considerar necessari que es determinés si ha obtingut 121 o 122 escons al Congrés de els Diputats.