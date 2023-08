El secretari general de Vox, Ignacio Garriga @ep

El secretari general de Vox , Ignacio Garriga , ha instat el PP a donar explicacions sobre les votacions per a la Mesa del Congrés, suggerint un "cordó sanitari" dels populars, abans que el líder del partit, Santiago Abascal, acudeixi a la ronda amb el Rei Felip VI per confirmar si finalment recolza la investidura del candidat popular, Alberto Núñez Feijóo.

En declaracions als periodistes des del Parlament de Catalunya, Garriga s'ha pronunciat així un dia abans que Abascal vagi a veure el Rei Felip VI per comunicar-li si finalment donarà suport a Feijóo o no.

En aquest context, el secretari general de Vox ha emplaçat "de manera urgent i pública" Feijóo a aclarir aquestes preguntes sobre la seva absència a la Mesa del Congrés abans que Abascal confirmi al Rei la possibilitat que Vox recolzi la investidura.

Davant d'això, Garriga ha expressat els seus "seriosos dubtes" que Feijóo "estigui decidit a treballar" per fer fora el cap de l'Executiu en funcions, Pedro Sánchez, de la Moncloa, mostrant la seva "perplexitat" per les votacions de la Mesa del Congrés.

UN CORDÓ SANITARI?



Garriga ha suggerit que "sembla que el PP està treballant en un camí contrari, a abonar aquest camí que va explorar l'esquerra i el separatisme, de conformar aquest cordó sanitari" al voltant de la formació.

Per això, ha retret l'"actitud" del PP, que ha qualificat d'"incomprensible": "Una deriva que ha adoptat el PP que exigeix explicacions urgents i de manera pública".

Sobre això, ha exigit al PP que aclareixi "si és veritat que van excloure Vox de la taula perquè tenien un compromís amb el PNB", i els han tornat a demanar que expliqui "si ha optat per seguir aquest camí que va explorar l'esquerra fa temps d'aïllar i de negar la representativitat a tres milions d'espanyols”.

En aquest punt, Garriga ha exigit a Feijóo que aclareixi "quina és la seva estratègia": "Si optaran per seguir el camí, per exemple, de València, on hem obtingut acords o no obstant han decidit continuar pel camí de Múrcia, per un camí de bloqueig, per un camí que de seguir així ens aboca a una repetició electoral”.