El PP i Coalició Canària firmaran aquest dimarts al Congrés un acord pel qual els populars es comprometen amb el compliment de les reivindicacions de la formació nacionalista a canvi del seu vot a favor de la investidura del popular Alberto Núñez Feijóo .

L'acord serà signat per la secretària general del PP, Cuca Gamarra, i pel responsable d'Organització de CC, i també assistiran el número dos del PP canari, Poli Suárez, i la diputada de Coalició Canària, Cristina Valido, segons ha informat el PP.

La mateixa Cristina Valido ha traslladat aquest dilluns al Rei que Feijóo ja compta amb el seu vot en una hipotètica investidura, ja que considera que els 'populars' han deixat clar la seva aposta amb l''agenda canària' que reclamen, tant a les canàries, on els dos partits governen en coalició, com al Congrés, com els van garantir a canvi de donar suport a Gamarra per a la Presidència del Congrés.

En canvi, per donar suport a Pedro Sánchez hi hauria d'haver una negociació i, abans que res, el compliment previ de compromisos pendents des de l'última negociació de Pressupostos, quan CC va recolzar els PGE del 2023.