Puigdemont i Junqueras @CatalunyaPress

Després dels pactes per la Mesa del Congrés dels Diputats, on Junts va votar a favor de la candidata socialista Ernest Armengol, són molts els que donen per entès que això també suposa la negociació de la investidura.

De la mateixa manera, polítics com Joan tardà, d'Esquerra Republicana, feia entendre que Junts se suma a la política d'Esquerra Republicana, una postura molt criticada durant l'anterior legislatura pels de Puigdemont.

Tot i això, l'Historiador Agustí Colomines i Companys , ha explicat mitjançant un fil de twitter, les diferències entre tots dos partits. El fil ha aixecat tanta expectació, que fins i tot Laura Borràs, expresidenta del Parlament de Catalunya, n'ha recomanat la lectura.

Colomines explica en 7 punts les diferències en l'estratègia de Junts i ERC . En primer lloc, destaca que les dues formacions "tenen estratègies diferents perquè tenen objectius diferents". Segons explica el polític, el partit d' Oriol Junqueras , “ha fet un pas enrere per tornar al vell catalanisme.

En segon lloc, es destaca que la posada en marxa d'una Mesa al Congrés és simplement per posar en marxa una legislatura on poder demostrar aquesta negociació “de veritat” que defensen des de Junts. En aquest sentit, expliquen que en aquesta votació només es podia facilitar la presidència del Congrés a PP o PSOE , cosa que per a Colomines era "una elecció fàcil".

En tercer lloc, defensa que ERC va voler negociar l'amnistia en un context on no tocava (elecció presidència del congrés), mentre que Junts va apostar per "reclamar el català" com a requeriment del vot.

ULTIMÀTUM DE JUNTS

Al quart punt, Colomines explica que si el “PSOE no aconsegueix que el dia 19/09 la demanda de Junts sobre l'oficialitat del català a Europa no prosperi, no caldrà començar cap altra negociació ”.

Colomines truca a una "confrontació intel·ligent" i demana "aprofitar les oportunitats per doblegar l'adversari". Un to bel·licista que finalitza al·legant que “no estem més a prop de la independència, però sí de demostrar al PSOE qui mana”.

En els darrers apartats carrega contra ERC , al·legant que li hagués agradat un independentisme unit, però que l'estratègia d' ERC "s'ha demostrat improductiva, més enllà de l'indult dels Vips".

Finalment, Colomines explica que “ara comença la segona fase amb una agenda clara: amnistia i autodeterminació. Rodalies no toca”.