El candidat del PP per a la Presidència del Govern, Alberto Níñez Feijóo (c), durant un míting per a les eleccions del 23J @ep

El PSOE ha deixat clar que no traurà la "idea" al líder dels populars, Alberto Núñez Feijóo, d'anar a una "tercera ensopegada" si vol anar primer a una investidura, que qualifica de 'fake'. A més, ha volgut deixar clar que no està pressionant el Rei perquè encarregui al secretari general del partit, Pedro Sánchez, la formació del Govern com al seu parer sí que està fent el PP.

Així ho han traslladat fonts socialistes després que aquest dilluns, primer dia de la ronda de consultes de Felip VI amb els grups parlamentaris per elegir el candidat a la investidura, el vicesecretari d'Institucional del PP, Esteban González Pons, hagi deixat clar que el partit no es quedarà "assegut que vingui un Govern de Pedro Sánchez amb els que no volen Espanya".

NEGUEN COMPETIR AMB EL PP PER VEURE QUI VA PRIMER



Des del PSOE han negat estar "en una competició amb el PP per veure qui va primer a la investidura" i han manifestat "tot el respecte" a la decisió que adopti el Rei una vegada conclogui les consultes aquest dimarts, quan rebrà precisament tant Sánchez com Feijóo, que serà l'últim a anar a Zarzuela.

"El que decideixi el cap de l'Estat sempre estarà bé" , han assegurat les fonts, esgrimint que els socialistes no estan exercint "cap pressió" sobre el monarca "com fa el PP diàriament".

Així doncs, des de Ferraz han deixat clar que si Feijóo "necessita una tercera ensopegada per adonar-se de la realitat que l'envolta", després del resultat del 23J i l'elecció de la socialista Francina Armengol per presidir el Congrés, "no serem nosaltres els que li traiem aquesta idea".

"SEMbla QUE FEIJÓO NECESSITA MÉS INFORMACIÓ PER SORTIR DEL SHOCK"



Segons el parer dels socialistes, el líder del PP "sembla que necessita més informació per sortir del xoc i si ha de ser una investidura 'fake', allà ell", han sostingut les fonts, davant la voluntat de Feijóo de ser candidat a la investidura amb l'argument que el seu partit va ser el més votat als comicis.

També el PSOE i Sánchez han defensat la seva designació els últims dies com a candidat a la investidura , emparant-se en la majoria de 178 vots que va aconseguir collir Francina Armengol per ser elegida presidenta del Congrés, després que socialistes i Sumar s'unissin els vots de PNB , EH Bildu, ERC, Junts i BNG.

Una victòria que es va produir contra la candidata del PP Cuca Gamarra que només va aconseguir els vots del PP, UPN i CC, mentre que Vox va votar el seu propi candidat pel desacord amb els populars que es van negar a cedir un lloc a la formació d'Abascal a la taula del Congrés.

DÍAZ REITERA EL SEU SUPORT A SÁNCHEZ

La líder de Sumar, Yolanda Díaz , ha reiterat davant el Rei el seu suport a la investidura de Pedro Sánchez per reeditar un govern de coalició amb el PSOE, però assegura "respectar" la possibilitat que l'encàrrec pugui recaure primer al president del PP , Alberto Núñez Feijóo, tot i que considera que serà un "fracàs" perquè el PP no té aliats.

En roda de premsa al Congrés després de despatxar amb el Rei a Zarzuela, Yolanda Díaz ha expressat el seu respecte als poders de l'Estat ia les decisions que es puguin adoptar al voltant de l'encàrrec de la investidura. "Respecte absolut a la decisió que el Cap de l'Estat prengui i respectarem escrupolosament la voluntat del Rei", ha garantit.

Al seu parer, si Feijóo vulgui avançar-se postulant-se com a candidat és perquè el PP està "en crisi" des de la caiguda de Pablo Casado, però la realitat és que està "només" i sense aliats , com es va veure a la sessió constitutiva en triar la Taula del Congrés, i aquesta hipotètica investidura de Feijóo seria “un fracàs”.

"A la vista dels fets, el senyor Feijóo està més sol que mai, no té cap possibilitat de conformar un govern, no té números, ni aliats", ha resumit.