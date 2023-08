El president del Govern en funcions, Pedro Sánchez , ha insinuat la dimissió del president de la Reial Federació Espanyola de Futbol (RFEF), Luis Rubiales, pel petó a la boca la jugadora de la selecció espanyola de futbol Jenni Hermoso, en considerar que les disculpes donades són "insuficients" i que el dirigent "ha de continuar fent passos".

El president del Govern en funcions, Pedro Sánchez, durant una roda de premsa al Palau de la Moncloa, el 22 d'agost del 2023, a Madrid @ep

"El que vam veure va ser un gest inacceptable. Crec que les disculpes que ha donat no són suficients, fins i tot crec que no són adequades i que per tant ha de continuar fent passos per aclarir el que vam veure tots", ha afirmat Sánchez en roda de premsa a Moncloa després de la ronda de consultes amb el Rei per a la investidura.

Segons el parer de Sánchez, el comportament de Rubiales manifesta "cosa que al nostre país queda molt per recórrer" . En aquest sentit, ha assenyalat que Rubiales "hauria d'aclarir un comportament que és, sens dubte, inacceptable i que no connecta amb el sentir majoritari de la ciutadania". "La seva petició de disculpes és insuficients. Ha de ser més clar i contundent", ha afegit després de ser preguntat de nou per aquesta qüestió en roda de premsa.

Tot i això, ha apuntat que el lloc de Rubiales no depèn del Govern. "La Federació no pertany a l'estructura ni a l'organigrama del Govern", ha detallat sobre això, alhora que ha afegit que el president de la RFEF és "elegit i destituït pels seus associats".

D'altra banda, Sánchez ha demanat a la ciutadania quedar-se "amb la part bona" del Mundial i ha elogiat les jugadores que, com ha destacat, "ho han fet tot per guanyar". "El futbol femení té una força, vigor i més suport i reconeixement que des del Govern d'Espanya continuarem desenvolupant", ha conclòs.