El candidat del PP, Alberto Núñez Feijóo @ep

Després de la ronda de consultes realitzada aquesta setmana amb totes les forces polítiques, el Rei Felip VI ha designat el candidat del Partit Popular, Alberto Núñez Feijóo, com a candidat a la investidura com a president del Govern.

El Rei Felip VI ha convocat la presidenta del Congrés, Francina Armengol , aquest dimarts a la tarda per comunicar la seva decisió, i la socialista ha estat l'encarregada d'anunciar l'elecció del monarca. De moment, no hi ha data per a la investidura. Armengol ha explicat que trucarà a Feijóo i, depèn de les seves "preferències", anunciarà quan es produirà el debat.

ELS NOMBRES NO SORTEN

El líder popular va guanyar les eleccions del passat 23-J amb 137 escons, passant per davant del PSOE de Pedro Sánchez que es va quedar amb 121. Tot i això, Feijóo encara no compta amb els suports suficients per ser investit president , en només sumar els vots del seu partit, Vox , Coalició Canària i UPN . Amb aquesta terna, els populars es quedarien en 172 escons, sense poder assolir la majoria absoluta de 176.

De moment, sembla poc probable que Feijóo pugui aconseguir més suports, ja que la resta de formacions polítiques han rebutjat contundentment recolzar els populars en una hipotètica investidura.

PER QUÈ EL REI HA TRIAT A FEIJÓO?

La decisió del monarca podria venir propiciada per la seva aposta per no incidir en la política amb les seves eleccions, i per això hauria nomenat el candidat més votat sense entrar en sumes.

Una altra possibilitat seria que Feijóo, davant de Felip VI, tingui millors números que Sánchez per ser investit tenint en compte que les forces independentistes - Junts, Bildu, ERC i BNG- han donat plançó al rei i per tant, no han comunicat el seu possible suport a Pedro Sánchez .