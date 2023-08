Foto: Europa Press

El portaveu del PSOE al Congrés, Patxi López , ha augurat un "fracàs" a la investidura del líder del PP, Alberto Núñez Feijóo , acusant-lo d'orquestrar una "estratègia" per anar a una repetició electoral . Alhora, ha evitat parlar de l'amnistia que reclama Junts per Catalunya davant el possible suport a Pedro Sánchez , i ho qualifica d'"especulacions".

"És una estratègia per veure si aconsegueixen la repetició d'eleccions, però els ciutadans no s'equivoquen quan voten", ha censurat Patxi López en una entrevista a la Cadena SER en què ha reaccionat així l'encàrrec del Rei a Feijóo d'una investidura.

En aquest context, el portaveu socialista, que ha dit respectar la decisió del cap de l'Estat, sí que considera que la investidura de Feijóo "està advocada al fracàs", com ja va passar a les votacions de la Mesa del Congrés.

Per això, López no creu que els populars finalment acabin aconseguint els almenys quatre suports que li queden perquè Feijóo es converteixi en el proper president del Govern, i es remet a la negativa del PNB a donar els seus vots.

Alhora, ha acusat el PP de fer "un exercici de dilatació" en anunciar que iniciarà els contactes amb els grups la setmana que ve emparant-se que la presidenta del Congrés, Francina Armengol, ha deixat de temps fins divendres per conformar-se els grups parlamentaris, una cosa que des del PSOE ho veuen com "una excusa que no es creu ningú".