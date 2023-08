El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo. Foto: Europa Press

La presidenta del Congrés dels Diputats, Francina Armengol, ha confirmat que el debat d'investidura del líder del Partit Popular, Alberto Núñez Feijóo, se celebrarà els dies 26 i 27 de setembre.

D'aquesta manera, s'evita l'opció més ràpida possible, la del 30 d'agost, i es dóna més temps al candidat designat pel Rei per intentar obtenir més suports que els que ara mateix té. La intenció de la formació és començar la setmana del 28 d'agost les converses amb els grups per intentar aconseguir els quatre suports que els falten.

En aquest sentit, els populars, a través de declaracions de la secretària general, Cuca Gamarra, i del vicesecretari d'Institucional del partit, Esteban González Pons, s'han mostrat disposats a parlar amb els independentistes per a la investidura de Feijóo, excepte amb Bildu.

"Hi ha una realitat parlamentària i convocarem els grups parlamentaris a aquesta ronda de contactes", ha sostingut Gamarra, però insisteix que "la responsabilitat és de tots".

ELS GRUPS ES FORMARAN DILLUNS 28 D'AGOST

Els grups parlamentaris del Congrés no quedaran constituïts formalment fins dilluns que ve 28, quan estigui prevista que la Mesa de la Cambra doni el vistiplau a les inscripcions realitzades, i després caldrà reunir la Junta de Portaveus per organitzar el debat.

QUÈ PASSARIA SI FEIJÓO NO ACONSEGUIR SER INVESTIT?

En cas que Feijóo, no aconsegueixi obtenir els suports necessaris per a la seva investidura al ple programat per als dies 26 i 27 de setembre, s'activa un termini de dos mesos abans que es consideri una repetició de les eleccions, fixada per diumenge 14 de gener. La campanya electoral corresponent tindria una durada d'una setmana, començant el 5 de gener.

Durant aquest període, tant Feijóo com Pedro Sánchez intentaran assegurar una majoria per a la formació d'un nou govern. El procés implicaria que el Rei faria una nova ronda de consultes amb els líders polítics i, un cop conclosa, proposaria un nou candidat a la investidura. Si durant els dos mesos posteriors a la primera votació fallida no s'aconsegueix investir cap candidat, el Rei prendria la decisió de dissoldre les Corts i convocar noves eleccions.

D'acord amb la modificació realitzada a la Llei Orgànica del Règim Electoral General (LOREG) el 2016 per a situacions específiques de repetició electoral, les eleccions se celebrarien 47 dies després de la dissolució de les Corts. Atès que l'inici d'aquest període es compta a partir de la primera votació fallida d'investidura, la data en què se celebrarien les noves eleccions estaria relacionada amb el dia escollit per Armengol per fer la investidura.