Míriam Nogueras, Aina Vidal i Gabriel Rufián @ep

El PSOE té intenció de cedir diputats a Junts perquè els de Carles Puigdemont aconsegueixin formar grup parlamentari propi al Congrés, segons van confirmar fonts socialistes. De la mateixa manera, Sumar ha decidit prestar dos diputats catalans a Esquerra Republicana (ERC) per intentar que pugui constituir grup parlamentari propi al Congrés, segons han indicat fonts de la formació que lidera Yolanda Díaz.

El Reglament estableix que, per formar grup parlamentari al Congrés, cal tenir més de 15 diputats, com el PP, el PSOE o Vox, o bé un mínim de cinc escons més el 5% dels vots del conjunt d'Espanya o el 15 % a les circumscripcions on s'hagi concorregut.

Esquerra Republicana, igual que Junts, té set diputats però no arriba al 15% en dues circumscripcions ni al conjunt de Catalunya, i la idea de Sumar i el PSOE és ajudar-los a superar aquest mínim mitjançant la cessió de diputats abans que s'acabi el termini aquest divendres.

En concret, Sumar la seva diputada de Girona, Júlia Boada , i el de Tarragona, Félix Alonso , perquè sumin els percentatges de vot als d'ERC en aquestes províncies i que així superin el 15% on els republicans no arriben sols. Després, aquests dos diputats abandonarien el grup d'ERC per adscriure's al de Sumar. Els socialistes encara no han concretat la fórmula per ajudar Junts, però utilitzaran un plantejament semblant al de Sumar.

CONDICIÓ PRÈVIA PER NEGOCIAR LA INVESTIDURA



Però Esquerra Republicana i Junts, amb els seus set diputats cadascun, no arriben al 15% en totes les circumscripcions, només en dues, i ni tan sols arriben a aquest percentatge en el conjunt de Catalunya, per la qual cosa la seva constitució com a grup propi és al ràfec.

La via de la cessió de diputats s'ha utilitzat en legislatures precedents, com quan UPN se sumava a CC perquè els canaris tinguessin grup o el Fòrum va ajudar UPyD a arribar al 5% nacional, però hi ha un precepte al reglament que limita molt aquest tipus de préstecs.

EL REGLAMENT IMPEDEIX DIPUTATS D'UN PARTIT EN DOS GRUPS DISTINTS



Així, l'article 23.2 del Reglament estableix que "en cap cas no poden constituir Grup Parlamentari separat diputats que pertanyin a un mateix partit" , una mesura que es va adoptar per evitar el que passava a la Transició, quan el PSOE se subdividia en grups socialistes de Euskadi o Catalunya, a més de l'espanyol. I en el cas actual es podria interpretar que hi ha diputats de Sumar en dos grups parlamentaris (Sumar i ERC), i del PSOE en dos (Grup Socialista i el que registri Junts).

Un cop s'inscriguin els grups, l'òrgan de Govern de la Cambra podrà demanar els informes jurídics pertinents per avalar la seva decisió i donar via lliure als grups d'ERC i Junts, aprofitant que PSOE i Sumar van aconseguir la majoria a l'òrgan de govern de la Cambra.