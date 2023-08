Queralt (a la dreta) en un acte recent. Foto: Europa Press

El senador d'ERC, Joan Queralt, ha supeditat les carpetes de l'autodeterminació i el referèndum que "s'hagi tancat la de l'amnistia" a la negociació del seu partit amb el PSOE per investir el president en funcions i candidat socialista a la presidència del govern espanyol, Pedro Sánchez.

"No pots anar a un diàleg polític havent-hi gent inhabilitada, condemnada, condemnada a l'exili o que té el patrimoni familiar i personal en perill pel Tribunal de Comptes", ha explicat en una entrevista concedida a El Nacional.

Ha assenyalat que la condició signada per ERC per acceptar la presidència del PSOE a la Mesa del Congrés era la "desjudicialització per totes les vies legals", i ha tret importància a la paraula amnistia ja que, textualment, les coses són les que són, no el nom que tenen.

Ha valorat una possible Llei d'Amnistia com a factor per "tancar l'etapa del conflicte polític obert i sagnant", segons el seu parer reconegut pel PSOE, i així canalitzar-lo a la política, textualment, d'on mai hauria d'haver sortit.

Pel que fa al paper de Junts en la negociació, ha proposat "trobar una certa coordinació d'acció" respectant la independència i el plantejament de cada partit, ja que les estratègies poden ser diferents, però no oposades.