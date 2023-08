Sèmper, en una intervenció pública. Foto: Europa Press

El vicesecretari de Cultura del Partit Popular, Borja Sémper , ha insistit a apel·lar el PSOE a donar suport a la investidura d'Alberto Núñez Feijóo perquè cal parlar de "les necessitats dels espanyols " i deixar de mirar "el melic dels polítics" encara que ha reconegut que està sent "bison".

En una entrevista a Radio Nacional de España ha defensat que en una situació com l'actual, en què també està en joc la imatge d'Espanya a l'exterior, seria desitjable que “els dos grans partits superéssim els nostres legítims interessos partidistes i ens poséssim d'acord a una "agenda transversal transformadora" per afrontar els reptes futurs.

En aquest sentit, s'ha reafirmat en la seva crida diputats socialistes que donin suport a la investidura de Feijóo, que ha fet extensible a tot el partit i "a la resta de formacions polítiques que tenen vocació d'Estat".

PACTES DIFÍCILS

D'altra banda, ha reconegut la dificultat d'aconseguir el suport del PNB, que ha deixat clar que no recolzarà Feijóo donat el suport compromès per Vox, però ha assegurat que al PP no donen "per perdut res".

Pel que fa a la voluntat manifestada pels populars de parlar també amb Junts, Sémper ho ha emmarcat en la "normalitat institucional" que el PP vol recuperar encara que ha reconegut que les dues formacions tenen postures antagòniques ja que "per a ells el fonamental és la independència de Catalunya i que els que van cometre greus delictes siguin amnistiats o indultats".

"Això fa molt difícil, per no dir impossible, qualsevol tipus d'acords", ha admès, "però parlarem amb normalitat institucional".

Així, sobre si Junts es troba o no fora de la Constitució, el dirigent del PP ha afirmat que el seu desig d'independència "no sé si el situa fora de la Constitució però per descomptat el situa directament fora de la racionalitat política i això és el que hem dit sempre i el que seguim defensant tots i cadascun dels membres del PP”.