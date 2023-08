Montero, en una intervenció pública. Foto: Europa Press

La ministra d'Hisenda i Funció Pública en funcions, María Jesús Montero, ha demanat al PP que deixin de fer "cridaments al transfuguisme" dels diputats socialistes després que el vicesecretari de Cultura dels populars, Borja Sémper, animés a donar suport a Alberto Núñez Feijóo als que estaven incòmodes amb les circumstàncies actuals.

"S'ha d'estar desesperat per fer una crida als diputats del PSOE", ha dit la també vicesecretària general dels socialistes durant una entrevista a TVE en què ha insistit a més que el PP ha d'"abandonar aquestes conductes".

Per a Montero, la investidura del líder popular és una "pèrdua de temps absoluta" per no afrontar "crisis internes" de la seva formació i s'ha mostrat convençuda que no aconseguiran cap suport més. "No han creat condicions durant la legislatura per produir cap mena d'acostament amb cap grup polític que no sigui Vox", ha criticat.

Durant l'entrevista, la ministra també ha estat preguntada per les negociacions per a una hipotètica investidura del líder socialista, Pedro Sánchez, i les peticions d'amnistia per part dels grups independentistes i ha insistit que des del PSOE segueixen treballant "amb discreció", però sempre dins del “marc legal que planteja la Constitució”. "El Partit Socialista sempre ha transmès i sempre ha traslladat la voluntat de restablir la normalitat a Catalunya", ha destacat.