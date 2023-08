El jutge de l'Audiència Nacional, Joaquín Gadea, ha acordat obrir diligències prèvies arran de la denúncia presentada per Vox per la difusió amb motiu de la Setmana Gran de Bilbao d'un cartell d'un festival de música on apareix la cara del seu líder, Santiago Abascal, amb "un toll vermell" que "escenifica i simbolitza" el rastre de sang que resultaria d'enganxar-li un tret al clatell . El magistrat, a la seva interlocutòria, assenyala que els fets "presenten característiques que fan presumir la possible existència d'una infracció penal".

La formació política indicava a la seva denúncia que aquest pòster pot ser constitutiu dels delictes d'amenaces, odi i enaltiment i apologia del terrorisme , i per aquest motiu, interessava la suspensió de l'acte que anuncia aquest cartell.

A la interlocutòria, el magistrat assenyala que atès que no estan determinades "la naturalesa i circumstàncies d'aquests fets ni les persones que hi han intervingut" s'han d'instruir diligències prèvies per determinar com procedir, i acorda traslladar al Ministeri Fiscal de la denúncia perquè emeti informe tant sobre la competència de l' Audiència Nacional com de les mesures que cal adoptar.

Fonts fiscals consultades per Europa Press assenyalen que, rebuda aquesta interlocutòria del magistrat, hi han traslladat el seu informe en què rebutgen la mesura cautelar que sol·licitava Vox de suspendre l'esdeveniment. Tot i això, el Ministeri Públic sí que interessa que l'Ertzaintza elabori un informe per si durant la celebració d'aquests concerts es pogués produir algun fet que fos susceptible de ser qualificat com a delicte d'enaltiment del terrorisme.