El portaveu d'ERC al Congrés, Gabriel Rufián

Els representants d'ERC no es reuniran amb els del PP per parlar sobre el seu posicionament a prop de la investidura del líder popular, Alberto Núñez Feijóo, que està prevista per al 26 i el 27 de setembre.

Fonts dels republicans han explicat aquest dijous que ERC "no parla" amb el PP , després que Feijóo digués que iniciaria dilluns una ronda de contactes amb els grups parlamentaris per intentar demanar suports per ser investit --actualment compta amb els vots de Vox, Unió del Poble Navarro i Coalició Canària, però no són suficients--.

Per part seva, Junts guarda silenci sobre si participarà o no en aquesta ronda de contactes i cap dels seus representants ha reaccionat a les paraules del vicesecretari d'Institucional del partit, Esteban González Pons, que va apostar per parlar amb totes les formacions polítiques, entre elles les independentistes, excepte amb EH Bildu.