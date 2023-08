El secretari general del PP català, Santi Rodríguez, ha assegurat que els populars volen parlar amb Junts per conèixer la seva opinió sobre la investidura del líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, però ha aclarit que la seva formació no s'ha posat en contacte amb l'expresident de la Generalitat Carles Puigdemont sinó que ho fa amb el grup parlamentari de Junts al Congrés.

Arxiu - El secretari general del Partit Popular (PP) de Catalunya, Santi Rodríguez, durant una entrevista per a Europa Press, el 17 d'agost del 2022, a Barcelona, Catalunya (Espanya).

En una entrevista aquest dijous a Catalunya Ràdio, Rodríguez ha defensat que l'obligació d'un candidat a la investidura és establir contacte amb tots els grups parlamentaris : “Una cosa molt diferent és establir cap mena de negociació, això no hi té res a veure, però sí tenir contacte i conèixer el seu parer sobre aquesta investidura”.

Preguntat per l'objectiu del PP amb aquests contactes, el dirigent popular ha indicat que és “conèixer quines són les seves impressions i voluntats” de cara a la investidura de Feijóo, i ha afegit que Junts i ERC saben que el PP no negocia sobre qüestions que estiguin al marge de la Constitució. "Mai estarà sobre la nostra taula ni una amnistia ni un referèndum d'autodeterminació. Sobre la nostra taula hi ha la Constitució. Les diferències entre Junts i el PP són evidents, parlarem i escoltarem, no negociarem", ha insistit.

Rodríguez ha reconegut que l'actual situació és difícil per a Feijóo, ja que no compta amb els suports suficients per convertir-se en president del Govern i amb el suport d'algun dels partits nacionalistes sí que podria arribar: “Ningú ha negat des del primer moment que és una situació difícil, complexa, que és possible, però segurament és molt poc probable”, ha dit.

NO BUSQUEN "TRÀNSFUGUES" PERÒ APEREN A LA CONSCIÈNCIA DEL PSOE



Preguntat per les paraules de la ministra d'Hisenda, María Jesús Montero, que acusava el PP d'apel·lar al transfuguisme per aconseguir investir Feijóo, Rodríguez ha negat que el PP estigui buscant "trànsfugues".

"Jo el que sí que diria és apel·lar a la consciència del PSOE" , i ha afegit que no sap si tots els socialistes se senten còmodes amb un candidat capaç de --segons ell-- posar sobre la taula una llei d'amnistia o un referèndum autodeterminació i els ha cridat a reflexionar.

Ha recordat que l'expresident del Govern Mariano Rajoy ha estat investit gràcies a l'abstenció dels socialistes, i ha assenyalat que “aquesta pot ser una opció ara”.