Díaz, en un acte recent. Foto: Europa Press

La vicepresidenta segona del Govern d'Espanya i ministra de Treball i Economia Social en funcions, Yolanda Díaz , ha afirmat que "el Govern ha d'actuar i prendre mesures urgents", després que el president de la Reial Federació Espanyola de Futbol (RFEF), Luis Rubiales, hagi assegurat que "s'està executant un assassinat social" davant la seva persona i que no dimitirà del seu càrrec.

"El que hem vist avui a l'Assemblea de la Federació és inacceptable. El Govern ha d'actuar i prendre mesures urgents: es va acabar la impunitat per a les accions masclistes. Rubiales no pot seguir al càrrec", ha manifestat la ministra a les seves xarxes socials després les explicacions ofertes per Rubiales durant la Assemblea General Extraordinària de la RFEF.

Prèviament, Díaz havia afirmat que Rubiales "segueix sense saber on és ni què ha fet" i ha subratllat, a més, que "no està a l'alçada" i que "ha de dimitir ja i estalviar-nos el bochorno".