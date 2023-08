El Tribunal Suprem ha desestimat la petició del PSOE de revisar tots els vots nuls de les eleccions generals del 23 de juliol passat a la província de Madrid perquè considera que "la mera diferència numèrica en els resultats que s'addueixen en aquest cas (1.200 vots)" no és base suficient per a la revisió”.

Façana del Tribunal Suprem, a 7 de juliol de 2023, a Madrid (Espanya).

En una sentència dictada aquest divendres, els magistrats han fet un minuciós examen de la jurisprudència i doctrina del Tribunal Constitucional (TC) i han conclòs que la petició del PSOE no compleix els requisits de la cort de garanties.

El PSOE va acudir al Suprem amb la intenció que es revertís la decisió de la Junta Electoral Central (JEC) perquè, segons la seva opinió, la proclamació com a diputat electe del dirigent del PP Carlos García Adanero havia "retallat" la possibilitat de proclamar el socialista Javier Rodríguez Palacios, número 11 a les llistes de Madrid. Cal recordar que, si s'aconseguia un escó més, el PSOE tindria més fàcil una hipotètica investidura de Pedro Sánchez perquè ja no necessitaria el vot a favor de Junts, sinó que en tindria prou amb una abstenció.

En el seu recurs, la formació va insistir que la Junta havia fet una interpretació errònia de la llei electoral en restringir el dret a revisar els vots nuls. "Aquí hi ha una única forma clara de conèixer què ofereixen els més de 30.000 vots nuls de la circumscripció de Madrid: revisar-los", va defensar el partit, alhora que va considerar necessari que es determinés si ha obtingut 121 o 122 escons al Congrés de els Diputats.

EL CRITERI DE LA FISCALIA

La decisió del Suprem té lloc després que aquesta mateixa setmana la Fiscalia es mostrés a favor de la petició del PSOE de revisar "tots els vots nuls" perquè eren "susceptible d'afectar el resultat electoral". El Ministeri Públic va assegurar que veia "acceptable" la petició dels socialistes atès que considerava que el que s'imposava era "afirmar la primacia que té la recerca de la veritat material".

El fiscal Ricardo González Cerrón va estimar pertinent que es declarés la nul·litat de l'acord de la Junta Electoral Central (JEC) i de la Junta Electoral Provincial de Madrid "respecte de l'escó adjudicat com a número 16 del PP i en la persona de Carlos García Adanero". Segons va recalcar, no hi ha cap precepte a la Llei Orgànica de Règim Electoral General (LOREG) que prohibeixi expressament sol·licitar la revisió dels sufragis afectats de nul·litat.

El fiscal ha considerat "raonable" revisar els vots nuls a Madrid davant "l'estret marge de vots amb què s'ha produït l'assignació de l'últim escó a la circumscripció electoral".