La directora de l'Institut d'Estudis Catalans (IEC), Teresa Cabré, ha acusat de "cinisme" el PP per reivindicar el nom valencià al Congrés dels Diputats, en referència a la denominació 'català-valencià', i després retallar-lo a la Comunitat Valenciana.

En una entrevista d'aquest divendres a Vilaweb, ha assenyalat que el "preocupa extraordinàriament" que els nous governs valencià i de les Illes Balears vagin en la línia de la fragmentació, textualment, canviant el nom de secretaries i d'oficines de política lingüística .

Ha sostingut que no es pot "desaprofitar que les llengües cooficials es puguin utilitzar al Congrés", encara que la denominació català-valencià es tracta, segons ell, d'una solució política que es pot utilitzar de manera tendenciosa, en les seues paraules.

La presidenta de l'IEC ha advertit que aquesta denominació pot portar a "revifar la fragmentació lingüística" entre català i valencià , la qual veu superada, i que després de tots els obstacles al nom, textualment, hi ha aquells que no volen que hi hagi unitat de la llengua.

"A mi m'hauria agradat una fórmula que digués: 'Llengua catalana, anomenada valencià al territori de la Comunitat Valenciana'", ha explicat Cabré, una denominació que per a ella correspon amb la realitat i no hagués creat confusions, en les seues paraules.