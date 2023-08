Vaixells a l'estret de Gibraltar @ep

El Govern de Gibraltar ha demanat explicacions aquest divendres al d' Espanya pel nou règim de control de passaports a la Verja que denuncia que es va començar a aplicar la vigília, amenaçant amb represàlies a partir de la setmana que ve si no obté resposta o aquesta no és satisfactòria.

En un comunicat, l'Executiu gibraltareny ha denunciat que "les autoritats frontereres espanyoles van iniciar ahir, sense avís previ, un nou règim de control de passaports a la frontera".

Segons ha explicat, s'està procedint a escanejar "un nombre significatiu de passaports, inclosos els dels titulars de la targeta vermella de resident a Gibraltar i fins i tot alguns ciutadans espanyols". A més, ha afegit, també s'estarien escanejant alguns documents d'identitat.

Donat el nombre més gran de persones que creuen la Verja durant l'estiu per visitar el Penyal, la mesura "ha provocat llargues cues i considerables molèsties a milers de persones que arriben a Gibraltar, la gran majoria de les quals són de fet espanyoles", ha denunciat.

Així doncs, el Govern que encapçala Fabián Picardo ha dit que ja ha demanat "un aclariment a Espanya" i el Govern britànic també es disposa a fer el mateix i ha deixat clar que "en cas que no s'obtingui cap explicació, o que l'explicació no sigui raonable", "actuarà de manera recíproca i gradual a partir de la setmana que ve".

En concret, ha especificat, això suposaria que els treballadors transfronterers que no estiguin coberts per l'Acord de Retirada pel qual el Regne Unit va abandonar la UE hauran de comptar amb documents de viatge vàlids que hauran de mostrar a la seva entrada al Penyal diàriament, juntament amb documents d'identitat.

" El Govern lamenta profundament aquesta situació, que es produeix després de l'acció empresa per Espanya, de la qual encara no s'ha rebut cap explicació", ha assegurat, recalcant que "no dubtarà a aplicar noves mesures d'escanejat de passaports i documents d'identitat" , i altres mesures si calgués, per als ciutadans no britànics, així com a aplicar nous protocols de gestió de cues, si no es produeixen canvis".

La denúncia gibraltarenya es produeix després que els últims dies s'hagin produït diversos actes de fustigació contra pescadors andalusos per part de les forces de seguretat de la colònia britànica en aigües que Gibraltar reclama com a pròpies però que Espanya no reconeix i reivindica la seva sobirania.

Diversos dirigents del PP, entre ells l'alcalde d'Algesires i senador popular, José Ignacio Landaluce, han denunciat la situació i demanat al Govern que s'hi pronunciï, si bé de moment no hi ha hagut cap reacció oficial de l'Executiu en relació amb aquests fets.