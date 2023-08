Veu menyspreable que el PP hagi recorregut a "apel·lar al transfuguisme" del PSOE per investir Feijóo. EP

El líder de Cs de Catalunya, Carlos Carrizosa, ha titllat de "traïció a l'electorat constitucionalista" que el líder el PP, Alberto Núñez Feijóo, vulgui reunir-se amb Junts a la seva ronda de contactes amb els grups parlamentaris per aconseguir suports per a la seva investidura, per la que necessita demanar almenys quatre vots favorables més --ja compta amb el suport de Vox, Unió del Poble Navarro i Coalició Canària--.

En una entrevista d'Europa Press, ha mostrat una gran preocupació per aquest canvi de postura del PP, i ha apel·lat a la responsabilitat del PP de Catalunya, ja que assegura que l'únic dirigent d'aquesta formació que s'ha mostrat en contra de una reunió amb Junts ha estat el líder del PPC, Alejandro Fernández.

"M'agradaria sentir més veus del PP català, perquè ¿on són els Albiol, els Sirera, els Reis? ¿On és la resta del partit? ¿On són els afiliats?", ha preguntat Carrizosa, que ha afegit que la responsabilitat de aquesta formació és evitar que es traeixi l'electorat català, en paraules.

Ha comparat aquesta situació amb el pacte del Majestic entre l'expresident del Govern José María Aznar i l'expresident de la Generalitat Jordi Pujol: "Estem assistint exactament al mateix", ha avisat el líder dels taronges a Catalunya.

"CS NO HAGUÉS FET AIXÒ"



Carrizosa ha sostingut que els votants de Cs que a les eleccions del 23J van optar per votar el PP "estaran rabiant i estaran molt disgustats, i pensaran que Cs no hagués fet això".

"Si Cs, en aquesta legislatura, tingués els 10 diputats de l'anterior, aquest problema que tenim de bloqueig no hi seria", i ha afegit que el seu partit arribaria a un pacte de Govern a canvi de negociar sobre el programa electoral i no a canvi de prebendes polítiques, i després ha concretat que exigirien que es modifiqués la Llei electoral per evitar que la governabilitat d'Espanya depengui de l'independentisme.

Preguntat per la negativa del PNB de recolzar Feijóo perquè també compta amb el suport de Vox, ha afirmat que Cs no governaria amb un partit com Vox: "Igual que mai governaríem amb un partit com Sumar, que són radicals de dretes i radicals de esquerres", tot i que ha matisat que sí que estarien disposats a pactar i coincidir amb Vox en votacions.

"APELLAR AL TRANSFUGUISME ÉS DELEZNABLE"



Carrizosa ha criticat que "aquesta manera de fer política del PP d'apel·lar al transfuguisme és menyspreable", després que el vicesecretari de Cultura dels populars, Borja Sémper, animés a recolzar Feijóo els que estaven incòmodes amb les circumstàncies actuals i en al·lusió a la bancada socialista.

"A mi això em sembla vergonyós i em sembla propi d'aquesta política bruta a què el PP no té empatx a dedicar-se", i ha retret que el PP ja ha utilitzat aquesta estratègia amb els vots al Parlament de Múrcia.

QUÈ FARÀ JUNTS?



El dirigent de Cs ha assenyalat que l'expresident de la Generalitat i eurodiputat Carles Puigdemont "s'està debatent entre la ruptura i rebentar la investidura", però ha advertit que Junts negociarà per aconseguir la impunitat dels seus líders i els que van participar a l'1- O, ha dit textualment.

"Jo crec que tots els esforços del constitucionalisme haurien d'anar a evitar que el PP continuï humiliant l'electorat que li va donar suport amb aquests pactes secrets amb Puigdemont", ha insistit Carrizosa, que també ha explicat que, si no prospera la investidura de Feijóo, farà una crida a la responsabilitat dels socialistes perquè no negociïn amb Puigdemont.

Sobre la possibilitat que hi hagi un pacte per a una llei d'amnistia, ha afirmat que "qualsevol concessió que es fes (a l'independentisme) hauria de ser perquè els partits que van vulnerar la Constitució reconeguin que van fer malament".

"L'amnistia, ara com ara, no és més que una patent de cors per al separatisme que torni a fer actes similars i una recerca d'impunitat amb desigualtat davant la llei. I això, ara com ara, i amb les posicions de l'independentisme, és absolutament irrealitzable i el PSOE i el PP no tenen res a fer”, ha conclòs.