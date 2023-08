A més, ha assenyalat que els acords es revelaran al moment oportú, subratllant l'actitud discreta i orientada cap al futur del PSC. EP

El primer secretari del PSC, Salvador Illa, ha considerat aquest dissabte "un avenç" que el PP pugui dialogar amb Junts per a la investidura del líder popular, Alberto Núñez Feijóo.

"Sempre estic a favor del diàleg, que es parli amb tothom, em sembla un avenç i, per tant, donaré la benvinguda a aquesta notícia si és que es confirma", ha declarat als periodistes a Portbou (Girona) després de ser preguntat per una possible reunió entre el PP i Junts.

Ha dit que "parlar en democràcia és sempre el que és correcte" i ha defensat textualment que el seu partit dialoga amb tothom, excepte amb els que volen portar la societat 50 anys enrere.

Sobre els pactes del PSOE per aconseguir la investidura del president del Govern en funcions, Pedro Sánchez, Illa ha detallat que "hi ha moments en què es requereixen espais de discreció a la política" i que quan s'arribin a acords es faran públics.

"La posició del PSC ha estat i serà la de tenir una actitud de discreció, fer més a dir, actuar més que parlar, amb discreció sempre, amb el diàleg com a instrument, sempre mirant endavant", ha afegit.