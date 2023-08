El president del PP, Alberto Núñez Feijóo , estarà abrigat diumenge que ve a l'acte d'arrencada del curs polític organitzat al Castell de Soutomaior (Pontevedra) per nombrosos 'barons' territorials i destacats càrrecs populars, entre ells els presidents autonòmics d'Andalusia, Juanma Moreno ; i de Castella i Lleó, Alfonso Fernández Mañueco i el d'Aragó, Jorge Azcón .

El candidat del PP per a la Presidència del Govern, Alberto Núñez Feijóo @ep

Així mateix, a l'esdeveniment, al qual ha estat convidada la plana major del partit, també preveuen acudir-hi la presidenta extremenya, María Guardiola; la balear, Marga Prohens; el murcià, Fernando López Miras; i l'aragonès, Jorge Azcón. També ha confirmat el líder del PP de Castella-la Manxa, Paco Núñez.

Les invitacions es van enviar a meitat d'aquesta setmana i es preveuen algunes absències com la de la presidenta de la Comunitat de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, que es troba de viatge i no ha tingut possibilitat de canviar els vols, segons les fonts consultades; el president valencià, Carlos Mazón; així com la càntabra María José Sáenz de Buruaga; i el líder del PP basc, Carlos Iturgaiz.

Serà un inici del nou curs atípic, amb el debat d'investidura a la vista (se celebrarà els dies 26 i 27 de setembre). Un escenari complex en què Feijóo, que per ara no suma els suports necessaris per convertir-se en president del Govern, torna a apostar per la seva terra a la recerca d''ensenyar múscul' i escenificar unitat.

VOLTA A UN LLOC EMBLEMÀTIC PER ALS POPULARS



Així, a més dels barons i càrrecs destacats del partit, a l'acte està prevista la presència de l'expresident del PP Mariano Rajoy. Precisament, va ser sota el lideratge del polític de Pontevedra quan el Castell de Soutomaior va adquirir la categoria d'emplaçament emblemàtic per a l'acte d'arrencada del curs polític dels populars, convocat per primera vegada en aquesta ubicació l'any 2007.

Tot i això, després de perdre el PP la Diputació de Pontevedra, institució que s'encarrega de la gestió del Castell, els populars han estat 'exiliats' a la Carballeira de Sant Xusto al també municipi pontevedrés de Cerdedo-Cotobade.

Sent anys després, amb la institució en mans del popular Luis López , president provincial del PP de Pontevedra, els populars tornen a una plaça que per a ells té una forta càrrega simbòlica i que ha generat friccions públiques amb l'expresidenta de la Diputació, la socialista Carmela Silva.

L'amfitrió serà el també pontevedrés Alfonso Rueda , actual líder autonòmic del PP i successor de Feijóo com a president de la Xunta.

ARRACADES DE NOUS PASSOS PER A LA INVESTIDURA



Els populars van confirmar la data de l'acte de Soutomaior aquest dimecres, la mateixa jornada en què la presidenta del Congrés, la socialista Francina Armengol, va decidir celebrar els dies 26 i 27 de setembre el debat d'investidura que tindrà com a candidat --després de la proposta del rei Felip VI-- al president del PP.

Feijóo ha rebut l'encàrrec del rei, després de l'habitual ronda de consultes, i encara, segons les postures explicitades fins ara, una investidura en què acumularia 172 suports, cosa que la convertiria en fallida llevat que el líder popular aconsegueixi nous avals a el proper mes.

En tot cas, i encara que de moment només té garantit el suport dels seus 137 diputats, els 33 de Vox, i tots dos d'UPN i Coalició Canària, el PP ha afirmat que la intenció és parlar amb tots els grups polítics, inclòs JxCat , a excepció d'EH Bildu. Abans de qualsevol nou pas, Feijóo es veurà amb els barons i altres membres de la plana major del partit aquest diumenge.