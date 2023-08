Tot i que els suports encara no estan assegurats, els socialistes mantenen esperances i marge de maniobra, en espera del desenllaç de la sessió d'investidura del líder del PP, Alberto Núñez Feijóo. EP

El PSC celebrarà aquest dilluns la seva primera reunió executiva del curs polític mentre segueixen a l'aire les negociacions per aconseguir prou suports davant d'una possible investidura del líder socialista i actual president del Govern, Pedro Sánchez.

De moment, els socialistes no tenen assegurats els suports per a una investidura de Sánchez, però encara tenen marge de negociació en espera del resultat de la sessió d'investidura del líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, --el 26 i 27 de setembre -- que actualment tampoc compta amb els suports suficients per convertir-se en president del Govern.

Els socialistes ja han realitzat gestos cap a Junts i PNB, cedint-los diputats perquè puguin conformar grup parlamentari propi al Congrés i al Senat, igual que ha fet Sumar amb la cessió de diputats a ERC al Congrés.

Un altre dels indicatius de l'evolució de les converses va ser la votació per a la configuració de la Mesa del Congrés i l'elecció de la socialista Francina Armengol com a presidenta de la Cambra baixa, a canvi que es permeti fer servir les llengües cooficials de l'Estat. català, èuscar i gallec-- a les Corts espanyoles i que s'iniciï el procés perquè èuscar i català també siguin oficials a la UE.

A més de la primera executiva del curs polític, els socialistes catalans celebraran unes "jornades del Govern alternatiu de Catalunya" els dies 7 i 8 de setembre a Viella (Lleida), tal com va anunciar dimarts passat el primer secretari del PSC, Salvador Illa .