Carrizosa qüestiona que el Govern gestionarà millor Rodalies i posa d'exemple la L9 de Metro. EP

El líder de Cs de Catalunya, Carlos Carrizosa, ha assegurat que la seva formació es presentarà a les properes eleccions catalanes que es convoquin: "Això està absolutament fora de tota discussió i de qualsevol dubte, per suposat", i ha afegit que la seva formació tornarà a estudiar si concórrer o no a unes eleccions generals en cas que hi hagi repetició electoral.

En una entrevista d'Europa Press, el dirigent taronja ha sostingut que Cs aspira "a superar novament el PP i, per descomptat, posar Vox al lloc que li correspon, que és per sota de Cs de Catalunya" en uns futurs comicis autonòmics catalans.

Pel que fa a unes generals i després que el partit decidís no presentar-se a les del 23J, Carrizosa ha explicat que ara es plantegen concórrer una vegada s'ha vist el resultat de les darreres eleccions, “vist que el PP no ha estat capaç de sumar i vist també que aquests dies Cs, fins i tot amb 7 o fins i tot amb 4 diputats, les coses podrien ser molt diferents”.

Així s'ha referit a la situació actual, en què ni el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ni el president del Govern i candidat del PSOE, Pedro Sánchez, tenen garantits els suports per poder governar, per la qual cosa Carrizosa considera que a Espanya "cal un partit de centre i un partit que sigui capaç d'inclinar els governs d'Espanya, sense que inclinin la balança aquells que volen trencar Espanya", en al·lusió a l'independentisme.

Ha explicat que Cs va decidir no presentar-se el 23J després dels "dolents" resultats obtinguts a les eleccions municipals, però ha afegit que el resultat de les generals requereix una nova valoració sobre si concórrer o no.

"Estem parlant d'unes magnituds que Cs, per descomptat, podria aconseguir i incloure al nou Govern sense que ho faci Puigdemont o sense que ho faci Junqueras", en al·lusió a l'expresident i exvicepresident, de Junts i ERC respectivament, el posicionament dels quals possibilitarà la governabilitat o farà que es repeteixin les eleccions.

Ha afirmat que l'absència de Cs al Congrés ha estat nefasta per als interessos d'Espanya, i ha concretat que el seu partit té "la infraestructura, les dades i els diners" per poder presentar-se a unes de nova.

"POSAR EN VALOR L'ESPAI DEL CENTRE"



Carrizosa considera que Cs ha de "perseverar a posar en valor l'espai del centre polític", i ha apuntat que per això ha d'obrir la seva marca i continuar buscant suports entre la societat civil i fins i tot entre petits partits, ha dit sense aclarir a qui es referia concretament.

Preguntat per les baixes en el partit que se n'han anat a altres formacions, el dirigent taronja ha afirmat que "hi haurà qui pugui tornar" a Cs, i ha subratllat que estan oberts a parlar amb tothom.

"També hi haurà gent, que se n'ha anat del partit, que ara està callada, però m'agradaria saber què pensen d'aquestes converses amb Puigdemont", ha dit en al·lusió a la voluntat del PP de parlar amb Junts de cara a la investidura del líder popular, Alberto Núñez Feijóo, i en al·lusió vetllada a l'exportaveu de Cs i candidat del PP al Congrés per Barcelona, Nacho Martín Blanco.

Carrizosa ha explicat que segueix mantenint contacte amb Martín Blanco i, després de ser preguntat per si s'esperava la seva marxa al PP, ha respost que esperava que "tingués altres inquietuds polítiques més enllà de Cs", i per això no va ser per a ell una sorpresa políticament parlant --ha dit textualment--.

RODALIES I LA L9



Sobre si creu que un traspàs de Rodalies milloraria el seu servei, arran de les freqüents avaries, el líder de Cs ha qüestionat que el Govern gestionarà millor que el Govern aquest servei, i ha posat com a exemple les obres de la L9 de Metro, la gestió del qual per part de la Generalitat ha titllat de "nefasta".

"La gestió de les obres demostra que la Generalitat no gestiona millor necessàriament que l'Estat. És que admetre que la Generalitat gestiona millor que l'Estat és atorgar-li una mena de saviesa o d'intel·ligència que jo crec que no és tal", ha defensat, i ha puntualitzat que el problema de Rodalies no és la gestió, sinó les inversions.

També considera que a l'independentisme no li interessa que millori el servei de Rodalies perquè, "per a ells, és un argument de separació", i ha acusat la Generalitat de no facilitar Adif la gestió.