A més, revela que va ser Yolanda Díaz qui li va encomanar liderar les negociacions amb Junts, ERC i Bildu després de les eleccions generals. EP

L'exdiputat del Congrés i negociador de Sumar per a la investidura, Jaume Asens, ha defensat la constitucionalitat de l'amnistia amb la Llei d'Enjudiciament Criminal: "El seu article 666.4 ja preveu l'amnistia com a causa d'extinció de responsabilitat penal".

"Hi ha un conflicte polític als tribunals que cal tornar a la política. I una oportunitat que no hem de desaprofitar", ha dit aquest diumenge en una entrevista d''El País'.

Ha definit l'amnistia com un "borró i compte nou" i ha recordat que el 1936 el Congrés va amnistir per unanimitat els condemnats per la rebel·lió del 1934 a Astúries i Catalunya.

UNA NEGOCIACIÓ "LLARGA"



Asens ha augurat que “la negociació serà lenta, llarga, complexa i difícil. Exigeix silenci i prudència”.

Ha afegit que va ser Yolanda Díaz qui li va encarregar negociar la investidura amb Junts, ERC i Bildu l'endemà de les eleccions generals i que "va acceptar per responsabilitat".